Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर आग लग गई. कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को एक साल पूरा हो चुका है और अब इस पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. उत्तराखंड पुलिस ने धराली आपदा को लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाक़ात करेंगे. इस बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दो टूक चेतावनी दी है.

एपी सिंह ने कहा कि हमारे एस-400 ने पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ा दिए. (File Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर आग लग गई. कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को एक साल पूरा हो चुका है और अब इस पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. उत्तराखंड पुलिस ने धराली आपदा को लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाक़ात करेंगे. इस बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दो टूक चेतावनी दी है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

'S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट्स, AEW&C भी किया तबाह...' ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एयरफोर्स चीफ

भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल (ACM) एपी सिंह ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायु सेना (PAF) के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है.

दिल्ली के अस्पताल में लगी आग, एक स्टाफ की मौत, शीशे तोड़कर निकाले गए मरीज

दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर आग लग गई. आग की चपेट में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ गए. दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हॉस्पिटल में धुआं भर जाने के बाद, शीशे तोड़कर 11 मरीजों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया. समय रहते बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर निकाल दिए गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

आरजी कर केस: पुलिस से झड़प में विक्टिम की मां के सिर में लगी गंभीर चोट, ममता सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट

कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को एक साल पूरा हो चुका है और अब इस पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. मामले में पीड़िता के परिवार ने जहां सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए एजेंसी को बंद करने की मांग की, वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

उत्तरकाशी: धराली आपदा पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, चार पर FIR दर्ज

उत्तराखंड पुलिस ने धराली आपदा को लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाना था. शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी चार एफआईआर दर्ज की गईं. सब-इंस्पेक्टर विक्की टामटा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

'कब्जाई गई जमीन पर सौदेबाजी मंजूर नहीं...', ट्रंप-पुतिन मीटिंग पर जेलेंस्की की दो टूक

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में अहम मोड़ आने वाला है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाक़ात करेंगे. इस बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दो टूक चेतावनी दी है.

PM मोदी से लेकर राहुल गांधी तक... सबने बंधवाई राखी, दिल छू लेंगी तस्वीरें

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक, सबने रक्षा बंधन का त्योहार अपने-अपने तरीके से मनाई. एक तरफ जहां पीएम मोदी ने छोटी-छोटी बच्चियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाया. वहीं राहुल गांधी को उनकी बहन प्रियंका गांधी ने राखी बांधी.

'दो लोगों ने 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, फिर राहुल और मैंने...', महाराष्ट्र चुनाव पर शरद पवार का सनसनीखेज दावा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया कि दिल्ली में उनके पास दो व्यक्ति आए थे, जिन्होंने विपक्षी दलों को 288 में से 160 सीटें जीताने का दावा किया था.

---- समाप्त ----
TOPICS:

