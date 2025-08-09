उत्तरकाशी: धराली आपदा पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, चार पर FIR दर्ज

उत्तराखंड पुलिस ने धराली आपदा को लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाना था. शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी चार एफआईआर दर्ज की गईं. सब-इंस्पेक्टर विक्की टामटा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर धराली की बाढ़ से पहले और बाद की दो तस्वीरें डालते हुए लिखा – "धराली गांव में आपदा... कुदरत का बुलडोज़र".

इसके जवाब में अन्य आरोपियों ने ऐसे कमेंट किए, जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले थे. टामटा ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने चेतावनी दी है कि धराली आपदा को लेकर झूठी खबर फैलाने या बिना जांचे-परखे सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राहत और बचाव कार्य जारी

धराली में आए आपदा के पांच दिनों बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है. सेना, ITBP, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को मदद करने में जुटी हुई है. अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है.

BRO और अन्य संस्थान मिलकर धराली और हर्षिल के बीच सड़क के निर्माण में जुटी है. ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके. फ़िलहाल बिजली आपूर्ति बहाल नहीं किया जा सका है.

प्रभावितों के लिए सहायता

उत्तराखंड की धामी सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की गई है. साथ ही पुनर्वास में भी मदद करने की बात कही गई है.

इनपुट: पीटीआई

