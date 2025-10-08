scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

क्रिकेटर शुभमन गिल टीम इंडिया के नए वनडे और टेस्ट कप्तान बने. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन समेत कई सौगात देंगे.

शुभमन गिल को सौंपी गई टीम इंडिया की कप्तानी (File Photo)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी अब रोहित शर्मा से लेकर 25 वर्षीय क्रिकेटर शुभमन गिल को सौंपी गई. वहीं, पीएम मोदी नवी मुंबई एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन थ्री फेज 2B का उद्घाटन करेंगे और ऐप लॉन्च करेंगे. इन खबरों के अलावा, IMF की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आलोचना की. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

गिल ही बनेंगे कप्तान... 4 साल पहले राहुल द्रविड़ ने की थी भविष्यवाणी, टीम सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

टीम इंडिया की वनडे कप्तानी अब रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है. 25 वर्षीय शुभमन गिल को अगला ODI वर्ल्ड कप आने में दो साल बाकी रहते टीम की बागडोर सौंपी गई है. आजतक के अनुसार, शुभमन गिल को टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में कप्तानी सौंपी गई है, जबकि टी20 में वे सूर्यकुमार यादव के उपकप्तान के रूप में काम करेंगे.

एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन और मुंबई वन ऐप… महाराष्ट्र को आज ये सौगात देगें PM मोदी

PM मोदी बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो लाइन-3 के फेज 2B का उद्घाटन करेंगे. ये दोनों प्रोजेक्ट मुंबई में सफर को आसान और तेज बनाने के लिए अहम कदम हैं. आजतक के अनुसार, इसके साथ ही पीएम 'मुंबई वन' मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे, जो मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन और बस जैसी 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा.

उल्टा पड़ा ट्रंप का दांव... टैरिफ खुद अमेरिका पर भारी, एक्सपर्ट ने कहा- US की जनता भुगत रही खामियाजा
 
Donald Trump के टैरिफ का असर दूसरे देशों के साथ ही खुद अमेरिकी अर्थव्यस्था पर भी दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने इसे US Economy के लिए निगेटिव बताया है.

पूर्व PM देवेगौड़ा अस्पताल में भर्ती, इंफेक्शन की शिकायत, विशेषज्ञों की टीम कर रही निगरानी

देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को संक्रमण की शिकायत के बाद मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उन्हें संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती किया गया है और उनकी हालत इस समय स्थिर है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. आजतक के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है.

केरल में स्रेशन फार्मास्युटिकल्स की सभी दवाओं की बिक्री पर रोक, तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोलर लाइसेंस करेगा रद्द

केरल सरकार ने स्रेशन फ़ार्मास्युटिकल्स की सभी दवाओं की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है. यह कदम तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उठाया गया. आजतक के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने बताया कि गुजरात ड्रग्स कंट्रोलर ने Respifresh TR सिरप को मानक से घटिया पाया, जिसके बाद तुरंत प्रतिबंध लगाया गया.

'कांतारा चैप्टर 1' देख इंप्रेस हुए केएल राहुल, CM रेखा गुप्ता ने की ऋषभ शेट्टी से मुलाकात

केएल राहुल ने ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखकर फिल्म की जमकर तारीफ़ की है. कर्नाटक के मंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले केएल राहुल पहले भी इस फिल्म के बड़े फ़ैन रह चुके हैं. सोशल मीडिया पर केएल राहुल ने लिखा कि ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर जादू रचा है. आजतक के अनुसार, उन्होंने आगे लिखा कि फ़िल्म आस्था और संस्कृति को बेहद ख़ूबसूरती से दिखाती है.

हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड का कहर, पहाड़ से बस पर गिरा मलबा, अब तक 15 शव बरामद

हिमाचल के बिलासपुर में मंगलवार देर रात बल्लू ब्रिज के पास लैंडस्लाइड में एक बस मलबे के नीचे दब गई. हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मलबा हटाने और फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे आए. आजतक के अनुसार, बस में कुल 30 यात्री सवार थे

6G से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज, पीएम मोदी करेंगे इनॉग्रेशन

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां एडिशन शुरू हो रहा है. पीएम मोदी इस इवेंट का उद्घाटन करेंगे. यह कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा. हर साल की तरह इस बार भी टेलीकॉम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा. खासतौर पर SATCOM पर नजर रहेगी. आजतक के अनुसार, बड़ी टेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी इवेंट में हिस्सा लेंगी.

अब कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि बदलने के लिए टिकट रद्द करने की जरूरतरेलवे ने दी खुशखबरी! 

अब कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि बदलने के लिए टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं होगी. जनवरी 2026 से यह नया ऑनलाइन सिस्टम लागू होगा. इससे रेल यात्रियों को कैंसिलेशन चार्ज की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. आजतक के अनुसार, फिलहाल यात्रा तिथि बदलने पर ट्रेन टिकट कैंसिल कर नई बुकिंग करनी पड़ती है और इसमें समय के हिसाब से भारी कटौती की जाती है.

भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस हिंडन एयरबेस पर 8 अक्टूबर को

भारतीय वायुसेना आज 93वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मना रही है. गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर मुख्य परेड हुई. इस आयोजन में परंपरा, तकनीकी क्षमता और भविष्य की सोच का शानदार मेल दिखा. वायुसेना प्रमुख ने परेड को सलामी दी. आजतक के अनुसार, समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थलसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी शामिल हुए
 

