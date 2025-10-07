हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, पहाड़ से बस पर गिरे पत्थर और मलबा, 10 की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बल्लू ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ है. इसमें एक बस भारी मलबे के नीचे दब गई. अब तक 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. जानकारी के अनुसार हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मलबा हटाने और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं. अभी तक बस में कितने लोग सवार थे, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

रातभर जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन

आसपास के लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य रातभर जारी रहेगा और जल्द से जल्द बस के भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

सीएम सुक्खू ने जताया दुख

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के दिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

