scorecardresearch
 

Feedback

'कांतारा चैप्टर 1' देख इंप्रेस हुए केएल राहुल, CM रेखा गुप्ता ने की ऋषभ शेट्टी से मुलाकात

दशहरे के दिन रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने धमाल मचा दिया था. रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गई है. दुनियाभर के दर्शक और क्रिटिक्स ने इसकी दमदार कहानी, शानदार परफॉर्मेंस और लाजवाब विजुअल्स की तारीफ की है. इस बीच क्रिकेटर केएल राहुल ने इसका रिव्यू किया.

Advertisement
X
क्रिकेटर केएल राहुल ने किया 'कांतारा चैप्टर 1' का रिव्यू (Photo: Instagram/@klrahul/Screengrab)
क्रिकेटर केएल राहुल ने किया 'कांतारा चैप्टर 1' का रिव्यू (Photo: Instagram/@klrahul/Screengrab)

भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल, एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' के सबसे बड़े और जबरदस्त फैन रहे हैं. आईपीएल के दौरान उन्होंने अपनी जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फिल्म का मशहूर सीन भी रीक्रिएट किया था. इन दिनों होम्बले फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में छाई हुई है. ये 'कांतारा अ लीजेंड' फिल्म का प्रीक्वल है.

केएल राहुल हुए कांतारा चैप्टर 1 के फैन

दशहरे के दिन रिलीज हुई इस फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था. रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गई है. दुनियाभर के दर्शक और क्रिटिक्स ने इसकी दमदार कहानी, शानदार परफॉर्मेंस और लाजवाब विजुअल्स की तारीफ की है. इस बीच पिक्चर को सितारों और फिल्ममेकर्स से भी तारीफों मिल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

kantara chapter 1 box office collection: low north america obstacle in 1000 crore worldwide
'कांतारा चैप्टर 1' की जड़ों से जुड़ी कहानी, अमेरिका में बनी रोड़ा... 
Kantara Chapter 1
'Kantara Chapter 1' ने हिंदी में भी किया कमाल! 
kantara chapter 1 box office: Strong Monday takes closer to 100 cr in Hindi
'कांतारा चैप्टर 1' मंडे टेस्ट में भी दमदार, हिंदी में 100 करोड़ कमाने को तैयार  
Movie Masala Kantara 1
'कांतारा: चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, देखें मूवी मसाला 
Shooting Locations film Kantara Chapter 1
घने जंगल के बीच शूट हुई 'कांतारा: चैप्टर 1', खूबसूरत है लोकेशन 

अब क्रिकेटर केएल राहुल ने भी पिक्चर को देखकर इसकी तारीफ की है. केएल राहुल, कर्नाटक के मंगलुरु से हैं. वह पहले भी कह चुके हैं कि वो कांतारा के बड़े फैन हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म देखी और सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दिया है. राहुल ने कहा कि ये फिल्म कर्नाटक के लोगों की आस्थाओं को खूबसूरती से दिखाती है. फिल्म का मोशन टाइटल शेयर करते हुए केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अभी कांतारा देखी. एक बार फिर ऋषभ शेट्टी ने जो जादू रचा है, उसने दिल जीत लिया. पूरी तरह दिल से बनी फिल्म, जो मंगलुरु के लोगों और उनकी आस्था को खूबसूरती से दिखाती है.'

Advertisement
केएल राहुल की इंस्टा स्टोरी (Photo: Screengrab)

पहले भी जता चुके हैं प्यार

ये पहली बार नहीं है जब केएल राहुल ने 'कांतारा' के लिए अपना प्यार दिखाया हो. इस साल एक आईपीएल मैच में, जब राहुल चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेल रहे थे, तब अपनी टीम की जीत के बाद उन्होंने कांतारा स्टाइल में सेलिब्रेट किया था. मैच को विनिंग सिक्स से खत्म करने के बाद राहुल ने पिच पर एक गोला बनाया और बीच में अपनी बैट को जोर से गाड़ दिया था. बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में ऋषभ शेट्टी तलवार के साथ करते हैं. मैच के बाद राहुल ने बताया कि उनका यह सेलिब्रेशन उनकी पसंदीदा फिल्म 'कांतारा' से कॉपी किया है.

सीएम रेखा गुप्ता से मिले ऋषभ शेट्टी

वैसे 'कांतारा चैप्टर 1' को केएल राहुल से ही नहीं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी तारीफ मिली है. फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में मुलाकात की. इस मुलाकात में भारतीय फिल्मों की बढ़ती पहचान और यह दिखाने की ताकत बताई गई कि कैसे ये फिल्में भारत की आध्यात्मिक और पारंपरिक संस्कृति को सामने लाती हैं और उसे बचाती हैं.

Advertisement

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स हैंडल पर शेयर की हैं. उन्होंने लिखा, 'आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हम कांतारा चैप्टर 1 के एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी, और उनकी टीम से मिले. फिल्म भारत की आध्यात्मिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि को खूबसूरती से पेश करती है. हमारी परंपराओं की आत्मा को जीवंत करती है. कांतारा जैसी रचनाएं गर्व से हमारी विरासत की भावना को वैश्विक मंच तक पहुंचाती हैं. पूरी टीम को इस शानदार सिनेमाई सफर में ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं.'

'कांतारा चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में लगभग 255.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी इसकी कमाई और कितनी आगे जाएगी, इसी पर सभी की नजरें जमी हुई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement