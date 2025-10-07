एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन और मुंबई वन ऐप… महाराष्ट्र को कल ये सौगात देगें PM मोदी

PM मोदी बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) और मुंबई मेट्रो लाइन-3 के फेज 2B का उद्घाटन करने वाले हैं. ये दोनों प्रोजेक्ट मुंबई में सफर को आसान और तेज बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं. PM मोदी 'मुंबई वन' नाम का मोबाइल ऐप भी कल लॉन्च करेंगे. यह ऐप मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन और बस जैसी 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA), जिसमें टर्मिनल 1 और 3,700 मीटर लंबा रनवे शामिल है, बताया जा रहा है कि इसे करीब 16,950 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है. एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 1,160 हेक्टेयर है और यहां चार टर्मिनल बनाए जाने की योजना चलाई जा रही है जिसमें पहले चरण में टर्मिनल 1 तैयार है. यह एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 0.8 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है.

इसमें दो रनवे में से एक पूरा हो चुका है, जिसकी लंबाई 3,700 मीटर है, यह बड़े पैसेंजर विमान जैसे A380 की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए सक्षम बताया जा रहा है. वहीं दूसरे टर्मिनल की क्षमता 3 करोड़ यात्रियों की प्रति वर्ष होगी, जबकि टर्मिनल 3 और 4 की क्षमता 2-2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष होने वाली है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की कुल अंतिम क्षमता 9 करोड़ यात्री प्रति वर्ष और 3.25 mn मीट्रिक टन कार्गो प्रति वर्ष होगी.

खास डिजाइन से किया गया है एयरपोर्ट तैयार

जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स की ओर से डिजाइन किया गया यह टर्मिनल कमल के फूल से प्रेरित है. इसमें 12 खूबसूरत कॉलम हैं जो खिलती हुई पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं. छत को सहारा देने वाले 17 बड़े कॉलम इस तरह बनाए गए हैं कि ये भूकंप, हवा के दबाव और भारी भार को आसानी से झेल सकें.

NMIA का टर्मिनल 1, हर वर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है, जबकि मुंबई के मौजूदा CSMIA एयरपोर्ट की क्षमता एक रनवे के साथ 5.5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष है. टर्मिनल 2 की योजना 2029 तक है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ यात्रियों की होगी. 2030 तक दोनों एयरपोर्ट लगभग बराबर स्तर पर होंने के अनुमान लगाए जा रहे हैं.

दिसंबर से शुरू होगा एयरपोर्ट

NMIA के CEO कैप्टन बीवीजेके शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट दिसंबर से संचालन शुरू करेगा. शुरुआत में टर्मिनल 1 सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा. हर घंटे 8–10 उड़ानों का टेकऑफ और लैंडिंग होगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानें शामिल होंगी.

सड़क संपर्क की बात करें तो अटल सेतु के बाद एलिवेटेड उलवे कोस्टल रोड का निर्माण शुरू हो चुका है, जो अगले छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है. तब तक यात्रियों को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए अमरा मार्ग हाफ क्लोवरलीफ इंटरचेंज रूट काम करेगा. एलिवेटेड कोस्टल रोड खुलने के बाद, लोग अटल सेतु के रास्ते एलिवेटेड कोस्टल रोड से जुड़ सकेंगे और वहां से 6 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे.

दुनिया के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में सेकेंडरी एयरपोर्ट होना आम बात है. मुंबई में एमएमआर (Mumbai Metropolitan Region) के 2.4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां पिछले आठ दशकों से ऐसा मॉडल नहीं था. मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट दो इंटरसेक्टिंग रनवे पर चलता है, जो एक साथ टेकऑफ और लैंडिंग को पूरी क्षमता को संभाल नहीं सकता है.

