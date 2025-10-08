6G से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

IMC 2025: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां एडिशन शुरू हो रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे. ये इवेंट 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा. हर साल की तरह इस बार भी इस इवेंट का फोकस टेलीकॉम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगा. हमारी नजर भी SATCOM यानी सैटेलाइट कम्यूनिकेशन पर रहेगी, क्योंकि भारत सरकार इसे लेकर काफी उत्साहित दिख रही है.



इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक टेक्नोलॉजी इवेंट है जहां कई बड़ी टेक कंपनियां हर साल शिरकत करती हैं. इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC में टेलीकॉम पर खास फोकस रहता है. इस बार ये इवेंट दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है.



इस मेगा इवेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DoT) और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI मिल कर ऑर्गनाइज कर रहे हैं. इसमें दुनिया भर से कई कंपनियां हिस्सा लेंगी.



इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम 'इनोवेट टु ट्रांसफॉर्म' रखा गया है. ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेंशन को भी दर्शाता है. चार दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट में देश-विदेश की कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इनोवेशन्स प्रेजेंट करेंगी.



इस इवेंट का फोकस ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन्स, सेमिकंडक्टर्स, क्वॉन्टम कम्यूनिकेशन, 6G और फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स पर रहेगा. प्रेस रीलीज के मुताबिक इस बार नेक्स्ट जेनेरेशन कनेक्टिविटी के साथ साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाएगा.



इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) में कनाडा, जापान, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं. टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैटेलाइट कम्यूनिकेशन सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा.



गौरतलब है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की तरह इस इवेंट में हार्डवेयर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस नहीं होता है, बल्कि यहां टेलीकॉम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा फोकस रहता है.



बताया जा रहा है कि चार दिन तक चलने वाले इस इवेंट में 150 देशों से 1.5 लाख विजिटर्स शिरकत कर सकते हैं. इसमें 7 हजार से ज्यादा ग्लोबल डेलीगेट्स होंगे, जबकि 400 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी.

