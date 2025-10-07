पूर्व PM देवेगौड़ा अस्पताल में भर्ती, इंफेक्शन की शिकायत, विशेषज्ञों की टीम कर रही निगरानी

देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को संक्रमण की शिकायत के बाद मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उन्हें संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती किया गया है और इस समय उनकी हालत स्थिर है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी

अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को संक्रमण के चलते मणिपाल अस्पताल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड में भर्ती किया गया है. वर्तमान में उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में चल रहा है.' डॉक्टरों का कहना है कि देवेगौड़ा की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

भारत के 11वें प्रधानमंत्री

बता दें कि हरदानहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) भारत के प्रधानमंत्री थे. वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने रहे. वह 1994 से 1996 तक कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री थे. वह वर्तमान में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा में संसद सदस्य हैं. वह जनता दल (सेक्युलर) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

---- समाप्त ----