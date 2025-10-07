scorecardresearch
 

रेलवे ने दी खुशखबरी! अब घर बैठे बदल सकेंगे कंफर्म टिकट में यात्रा की तारीख, नहीं देना होगा कोई चार्ज

भारतीय रेलवे जनवरी 2026 से यात्रियों को बिना शुल्क ऑनलाइन कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि बदलने की सुविधा देगा. अभी टिकट बदलने के लिए कैंसिलेशन और भारी कटौती करनी पड़ती है. नई तिथि पर सीट उपलब्धता और किराए का अंतर देना होगा, लेकिन कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. यह कदम यात्रियों के लिए राहत भरा साबित होगा.

Advertisement
X
यात्री अब कंफर्म टिकट में ऑनलाइन यात्रा की तारीख बदल सकेंगे.
यात्री अब कंफर्म टिकट में ऑनलाइन यात्रा की तारीख बदल सकेंगे.

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी सुविधा शुरू करने जा रहा है. अब कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि बदलने के लिए यात्रियों को टिकट रद्द नहीं करना होगा. सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2026 से यह नई ऑनलाइन सिस्टम लागू की जाएगी. इससे यात्रियों को कैंसिलेशन चार्ज देने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा.

मौजूदा नियम यात्रियों पर पड़ रहे भारी
फिलहाल अगर कोई यात्री अपनी यात्रा तिथि बदलना चाहता है तो उसे टिकट कैंसिल कर नई बुकिंग करनी पड़ती है. इसमें समय के हिसाब से भारी कटौती की जाती है. उदाहरण के लिए, यात्रा से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत कटौती होती है. वहीं 12 से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर और ज्यादा पैसा कटता है. यात्रा का चार्ट बनने के बाद तो रिफंड भी नहीं मिलता.

नई तिथि पर उपलब्धता और किराए का अंतर
सूत्रों के मुताबिक, नई डेट पर टिकट कन्फर्म मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सीट उपलब्धता पर निर्भर करेगा. अगर नई तिथि पर टिकट का किराया अधिक है, तो यात्री को किराए का अंतर देना होगा. हालांकि, यात्रा तिथि बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या पेनाल्टी नहीं लगेगी.

यात्रियों के लिए बड़ी राहत
यह कदम उन लाखों यात्रियों को राहत देगा, जिन्हें अक्सर योजनाओं में बदलाव के चलते टिकट रद्द करना पड़ता है और भारी-भरकम कटौती का सामना करना पड़ता है. नई सुविधा से यात्रा की योजना बदलना आसान होगा और आर्थिक बोझ भी कम होगा.

रेलवे बोर्ड ने दिया सख्त निर्देश
इस बीच रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को निर्देश दिया है कि किसी भी नई परियोजना पर काम शुरू करने से पहले उसका ट्रैफिक स्टडी कराया जाए. इसके बाद ही फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. बोर्ड का कहना है कि कई जोनों ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके बाद यह सख्त निर्देश जारी किया गया है.

कुल मिलाकर, यात्रियों को बिना शुल्क यात्रा तिथि बदलने की सुविधा देना भारतीय रेल का एक बड़ा और सकारात्मक कदम है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement