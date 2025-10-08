Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: PM मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने जोहो मेल पर स्विच किया और अपनी नई ईमेल आईडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. इन खबरों के अलावा, अमेरिका पाकिस्तान को AIM 120 मिसाइलें देने की प्लानिंग कर रहा है. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

PM मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया, ₹19,650 करोड़ की लागत से हुआ तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया. यह ग्रीनफील्ड परियोजना लगभग ₹19,650 करोड़ की लागत से बनी है. नया हवाई अड्डा 1,160 हेक्टेयर में फैला है.

स्वदेशी Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, बदली अपनी ईमेल आईडी, कही ये बड़ी बात



भारत सरकार Zoho कंपनी को प्रमोट कर रही है. कई केंद्रीय मंत्रियों ने Zoho के प्रोडक्ट्स की तारीफ की और लोगों को इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह दी. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी Zoho Mail पर ईमेल आईडी बनाई है.

भारत के लिए नई चुनौती... PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका तो बांग्लादेश को फाइटर जेट देगा चीन



पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते हाल में सुधर रहे हैं. अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 AMRAAM नाम की एडवांस्ड हवा-से-हवा मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है. ये मिसाइलें हवा में दुश्मन के विमान को दूर से मार गिरा सकती हैं.

पवन सिंह को मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का फैसला



केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को Y कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है. यह निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें संभावित खतरों का आकलन किया गया था.

कफ सिरप से मरने वाले वालों का आंकड़ा बढ़ा... MP में अब तक 20 बच्चों की मौत, डिप्टी CM ने की पुष्टि



मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ये मौतें दूषित कफ सिरप पीने के कारण किडनी फेल होने के इलाज के दौरान हुई.



CEAT Cricket Awards: रोहित शर्मा को मिला ये खास अवॉर्ड, सैमसन-अय्यर का भी जलवा, देखें फुल ल‍िस्ट

CEAT क्रिकेट रेटिंग (CCR) अवॉर्ड्स का 27वां सीजन मंगलवार को मुंबई में हुआ. इस अवसर पर दुनियाभर के क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स लीडर्स को सम्मानित किया गया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे.

बड़ा डेलिगेशन लेकर मुंबई पहुंचे ब्रिटिश PM स्टार्मर, माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर भी होगी बात!



ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर बुधवार को मुंबई पहुंचे. उनके साथ 100 से अधिक व्यापारिक नेताओं और कुलपतियों का डेलिगेशन भी आया है. इस दौरे के दौरान व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा होगी.



पहले फोड़ा बम, फिर बरसाई गोलियां... पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला, 2 अफसर समेत 11 की मौत

पाकिस्तान में अफगानिस्तान सीमा के पास उग्रवादियों ने सैन्य काफिले पर हमला किया, जिसमें 9 पैरामिलिट्री सैनिक और 2 अधिकारी मारे गए. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हमले की जिम्मेदारी ली है.

दुनिया में बजेगा भारत का डंका, वर्ल्‍ड बैंक ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान!



वर्ल्ड बैंक ने घरेलू खपत और कृषि व ग्रामीण मजदूरी में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ दर के अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है.

बिहार चुनाव के लिए 1600 से ज्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनियां होंगी तैनात, MHA की बैठक में हुआ फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है. गृह मंत्रालय में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में 1600 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भेजी जाएंगी. ये तैनाती चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से कराने के उद्देश्य से की जा रही है.

