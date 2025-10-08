scorecardresearch
 

पवन सिंह को मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का फैसला

गृह मंत्रालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है. इसे IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी गई है. इस सुरक्षा व्यवस्था में CRPF कमांडो तैनात किए जाएंगे.

पवन सिंह की सुरक्षा को लेकर IB ने रिपोर्ट दायर की थी. (Photo: ITG)
गृह मंत्रालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को Y कैटेगरी सुरक्षा दिए जाने का फैसला किया है. यह निर्णय IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें संभव खतरों का आकलन किया गया था.

सूत्रों का कहना है कि पवन सिंह को यह सुरक्षा व्यवस्था CRPF कमांडों के माध्यम से दी जाएगी. गृह मंत्रालय ने यह व्यवस्था विशेष रूप से बिहार राज्य में लागू की है, जहां अभिनेता की गतिविधियां और सार्वजनिक उपस्थिति अधिक होती हैं.

गृह मंत्रालय के सूत्र ने बताया, "हमने थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट और सुरक्षा आकलन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है." सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पवन सिंह की सुरक्षा पूरी तरह से प्रबंधित हो और उन्हें किसी भी अप्रत्याशित खतरे से बचाया जाए.

क्या है Y कैटगरी की सुरक्षा?

Y कैटेगरी सुरक्षा के अंतर्गत आम तौर पर एक या दो कमांडो या सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जो 24 घंटे पैट्रोलिंग, वाहन एस्कॉर्ट और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. यह स्तर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है, लेकिन उन्हें सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा (जैसे Z या Z+) की जरूरत नहीं मानी जाती.

पवन सिंह की तरफ से अभी नहीं कोई प्रतिक्रिया

हालांकि, अभी तक पवन सिंह या उनके प्रतिनिधि द्वारा इस निर्णय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है. वैसे, ऐसे फैसलों पर आमतौर पर सुरक्षा समीक्षा और गुप्त खुफिया परामर्शों का बड़ा रोल होता है.

