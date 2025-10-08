scorecardresearch
 

पहले फोड़ा बम, फिर बरसाई गोलियां... पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला, 2 अफसर समेत 11 की मौत

पाकिस्तान के कुर्रम जिले में बुधवार को उग्रवादियों ने सैन्य काफिले पर हमला किया. इसमें नौ पाकिस्तानी सैनिकों और दो अधिकारियों की मौत हो गई. हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) ने ली है.

पाकिस्तानी सेना के काफिले पर TTP ने घात लगाकर हमला किया है. (सांकेतिक तस्वीर: AFP)
पाकिस्तानी सेना के काफिले पर TTP ने घात लगाकर हमला किया है. (सांकेतिक तस्वीर: AFP)

पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा के पास बुधवार को उग्रवादियों ने एक सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें नौ पैरामिलिट्री सैनिक और दो अधिकारी मारे गए. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली है.

पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि काफिले पर सड़क किनारे बम लगाए गए थे और उसके बाद काफिले पर गोलीबारी की गई. यह हमला उत्तर-पश्चिमी जिले कुर्रम में हुआ.

पाकिस्तानी तालिबान, जिन्हें तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) कहा जाता है, हाल के महीनों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों को तेज कर चुके हैं. ये समूह सरकार को उखाड़ फेंककर कड़े इस्लामी शासन की स्थापना चाहता है.

अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं मिलिटेंट

इस्लामाबाद का आरोप है कि तालिबान के मिलिटेंट अफगानिस्तान की सीमापार से अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की योजना बनाते हैं. हालांकि, काबुल यह आरोप झूठा मानता है.

सुरक्षा स्थिति बिगड़ी, हिंसा में बढ़ोतरी

इस्लामाबाद में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों और सैन्य कार्रवाई में हुई हताहतों के आंकड़े बताए गए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, इन तीन महीनों में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 घायल हुए. यह कुल 329 हिंसक घटनाओं में हुआ, जिसमें आतंकवादी हमले और सेना के ऑपरेशन शामिल थे. यह पिछली तिमाही की तुलना में हिंसा में 46 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है.

