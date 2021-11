Breaking News in Hindi, 7 November 2021 के मुख्य खबर और समाचार: आज रवाना होगी रामायण सर्किट ट्रेन, अयोध्या से रामेश्वरम तक होंगे दर्शन

अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है. पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है. ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा है. इस सर्वे में जो बाइडेन की 44% और जॉनसन की एप्रूवल रेटिंग 40% है. वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की एप्रूवल रेटिंग 36% है.

PM @NarendraModi ji continues to be the most admired world leader.



With an approval rating of 70% he once again leads among global leadershttps://t.co/zlyROFfBIV pic.twitter.com/3fa2O4cW0M