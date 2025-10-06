scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया. वहीं, शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए.

CEC Gyanesh Kumar (Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 6 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. वहीं, शेयर बाज़ार में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेज़ी देखी गई. इन खबरों के अलावा, अमेरिका की मैरी ई. ब्रंकॉ, अमेरिका के फ्रेड रैम्सडेल और जापान को शिमोन सकागुची को 2025 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार मिला. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

Bihar Election 2025 Date: बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग... 14 को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने तारीख़ों की घोषणा कर दी है. बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं.

अचानक बदला बाजार का मूड, IT स्टॉक्स में तगड़ी तेजी... निफ्टी 25000 के पार बंद

शेयर बाज़ार में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेज़ी देखी गई. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 582 अंक चढ़कर 81790 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 183 अंक बढ़कर 25077 पर बंद हुआ. दरअसल सोमवार को सुस्ती के साथ निफ्टी की शुरुआत हुई. लेकिन फिर धीरे-धीरे बाजार में तेज़ी का माहौल बना. निफ्टी बैंक 515 अंंक की बढ़त के साथ 56104 के स्तर पर बंद हुआ.

CM योगी का दिवाली तोहफा: सफाईकर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20 हजार, मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के सफाईकर्मियों को ₹16 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे. सीएम योगी ने ये घोषणा वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान की है. सभी सफाईकर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे.

IIT खड़गपुर में रोका गया MBBS का कोर्स, लेकिन जल्द शुरू होंगी एमडी की क्लासेस

आईआईटी खड़गपुर जल्द ही पोस्ट-ग्रेजुएट एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है. नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) से प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद पहली बार मेडिकल कोर्स को भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा. आईआईटी खड़गपुर में एमडी प्रोग्राम के लिए 20 सीटें निर्धारित की गई हैं.

Nobel Prize 2025: आर्थराइटिस, डायबिटीज का इलाज खोजने वाले वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल

2025 नोबेल चिकित्सा पुरस्कार अमेरिका की मैरी ई. ब्रंकॉ, अमेरिका के फ्रेड रैम्सडेल और जापान को शिमोन सकागुची को दिया गया है. ये पुरस्कार उनकी 'पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस' (शरीर के बाहरी हिस्सों में इम्यून सिस्टम की सहनशीलता) से जुड़ी खोजों के लिए है. ये खोज शरीर की रक्षा प्रणाली को समझने में क्रांति लाई है.

बिहार में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. पार्टी ने बेगूसराय, कुशेश्वरस्थान, सरैया, कस्बा, बेनीपट्टी, फुलवारी शरीफ, बांकीपुर, किशनगंज सदर, परिहार, गोविंदपुर और बक्सर से अपने 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. AAP ने साफ किया है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

अमेरिका से आई गुड न्यूज... भारत में ₹8880Cr का निवेश करेगी US की कंपनी, ये है प्लान

अमेरिका की एली लिली एंड कंपनी ने अगले कुछ सालों में भारत में एक अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 8,879 करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश करने की योजना बनाई है. अमेरिकी दवा कंपनी ने एक बयान में इसका खुलासा किया है. इसमें कहा गया है कि रणनीतिक निवेश से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी.

SpiceJet का दिवाली गिफ्ट! इन 4 शहरों से अयोध्या के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट

स्पाइसजेट ने दिवाली के मौके पर अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है. स्पाइसजेट ने अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली रोजाना स्पेशल दिवाली फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया है. स्पाइसजेट की ये फ्लाइट 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही हैं.  

दिल्ली में कफ सिरप पर सख्ती, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी दवा, खरीद-बिक्री पर भी लगाई रोक

दिल्ली में एक विशेष कंपनी के कफ सिरप की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की वह दवा नहीं दी जाएगी, जिसके इस्तेमाल से अन्य राज्यों में दुखद घटनाएं सामने आई हैं. कफ सिरप मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को एडवाइज़री जारी की थी.

बंगाल में BJP सांसद-विधायक पर हमला, लहूलुहान हुए, भीड़ ने गाड़ियां भी तोड़ीं

उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. हमले में बुरी तरह जख़्मी बीजेपी नेताओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. बीजेपी नेताओं ने इस हमले को सत्तारूढ़ टीएमसी की साज़िश बताया है.
 

