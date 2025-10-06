Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार में चुनावी बिगुल... कुछ देर में EC की पीसी, वोटिंग की तारीख का होगा ऐलान

Bihar Election Date Announcement Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग द्वारा ऐलान किया जाना है. आयोग के अधिकारी बीते दिन ही पटना से सभी तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली लौटे हैं. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने की मांग उठाई गई है. भाजपा और राजद दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव दो चरणों में ही कराए जाएं.

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीन चरणों में वोटिंग हुई थी. 28 अक्टूबर 2020 को पहले चरण, 3 नवंबर 2020 को दूसरे चरण और 7 नवंबर 2020 को तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हुए थे. मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुई थी. 2020 का चुनाव तीन चरणों में कराना इसलिए जरूरी माना गया था क्योंकि शुरुआत में राज्य के कुछ हिस्सों में नक्सली और सुरक्षा संबंधी परेशानियां थीं.

पिछले चुनाव मतदाता भागीदारी लगभग 58.7% रही थी जो 2015 के मुकाबले बढ़ी थी. इसलिए चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जिसमें चुनाव की तारीख, चरण और अन्य प्रक्रिया घोषित होगी, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा. बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.

बिहार चुनाव की तारीखों से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आजतक के इसी लाइव पेज पर...