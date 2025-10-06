scorecardresearch
 
Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार में चुनावी बिगुल... कुछ देर में EC की पीसी, वोटिंग की तारीख का होगा ऐलान

aajtak.in | नई दिल्ली | 06 अक्टूबर 2025, 3:00 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Date LIVE Updates: इस बार चुनाव दो चरणों में कराने की संभावना जताई जा रही है. 2020 के चुनाव तीन चरणों में हुए थे. आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों और चरणों की घोषणा होगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया तय करेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो सकता है. (Photo- ITG) बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो सकता है. (Photo- ITG)

Bihar Election Date Announcement Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग द्वारा ऐलान किया जाना है. आयोग के अधिकारी बीते दिन ही पटना से सभी तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली लौटे हैं. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने की मांग उठाई गई है. भाजपा और राजद दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव दो चरणों में ही कराए जाएं.

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीन चरणों में वोटिंग हुई थी. 28 अक्टूबर 2020 को पहले चरण, 3 नवंबर 2020 को दूसरे चरण और 7 नवंबर 2020 को तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हुए थे. मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुई थी. 2020 का चुनाव तीन चरणों में कराना इसलिए जरूरी माना गया था क्योंकि शुरुआत में राज्य के कुछ हिस्सों में नक्सली और सुरक्षा संबंधी परेशानियां थीं.

पिछले चुनाव मतदाता भागीदारी लगभग 58.7% रही थी जो 2015 के मुकाबले बढ़ी थी. इसलिए चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जिसमें चुनाव की तारीख, चरण और अन्य प्रक्रिया घोषित होगी, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा. बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.

बिहार चुनाव की तारीखों से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आजतक के इसी लाइव पेज पर...

2:16 PM (53 मिनट पहले)

तेजस्वी यादव बोले- सीट बंटवारे पर बातचीत जारी

Posted by :- Nuruddin

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच सकारात्मक माहौल है और सभी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे. वहीं पटना मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम केवल चुनाव से ठीक पहले ही याद आते हैं.

तेजस्वी ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि विकास के नाम पर दिखावे की राजनीति की जा रही है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनता असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर जवाब मांगेगी न कि केवल रिबन काटने की तस्वीरों से संतुष्ट होगी.

2:15 PM (55 मिनट पहले)

रंजीत रंजन ने उठाए रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे

Posted by :- Nuruddin

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि पिछली बार महागठबंधन बहुत कम अंतर से सरकार बनाने से चूक गया था. उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन ने राज्य के मुख्य मुद्दों पर फोकस किया है जिनमें युवाओं के रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाएं, मनरेगा से जुड़ी परेशानियां और महिलाओं की सुरक्षा शामिल हैं. रंजीत रंजन ने कहा कि अगर इस बार महागठबंधन सत्ता में आता है तो महंगाई के समय में महिलाओं को उनके परिवार को मजबूत करने के लिए हर महीने ढाई हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

 

2:11 PM (58 मिनट पहले)

शाम 4 बजे जारी होगा बिहार चुनाव का शेड्यूल

Posted by :- Nuruddin

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान होने जा रहा है. चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे चुनावी कार्यक्रम का शेड्यूल जारी करेगा.

2:10 PM (एक घंटा पहले)

बिहार चुनाव में सुरक्षा चाक-चौबंद, 500 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियां तैनात होंगी

Posted by :- Nuruddin

बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बार 500 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी ताकि किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था की स्थिति न बने. निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिलों में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली है. जिन इलाकों में पहले तनाव या हिंसा की घटनाएं हुई हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी.

