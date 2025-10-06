CM योगी का दिवाली तोहफा: सफाईकर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20 हजार, मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच से की. सीएम योगी ने बताया कि ₹16,000 से ₹20,000 प्रति माह सीधे सफाईकर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा. साथ ही, सभी सफाईकर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे. यह घोषणा सफाईकर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई. इस घोषणा से मौजूद सभी सफाईकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

शोषण रुकेगा, सीधा लाभ मिलेगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी सफाईकर्मी का शोषण नहीं कर पाएगा. 16 से 20 हजार की राशि सीधे प्रत्येक सफाईकर्मी के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी.

उन्होंने कहा कि जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए. इसी कारण, सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा. जीवन में पहली बार इस तरह के सम्मान को पाकर और ऐसी घोषणाएं सुनकर सफाईकर्मी काफी खुश नजर आए.

दीपावली की सार्थक अपील और गुलाब वर्षा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को लेकर एक भावुक अपील भी की. उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली तभी सार्थक है जब पूरे प्रदेश भर के सफाईकर्मियों को मिष्ठान जरूर मिले। हर गरीब के घर में दीपक जलना चाहिए और उसे मिष्ठान का स्वाद भी मिलना चाहिए. सीएम ने कहा कि यही समाज की समरसता है, और उनका काम जोड़ना है, क्योंकि "तोड़ने के लिए पहले से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है." घोषणा के पहले और बाद में सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से सफाईकर्मियों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा करके उनका दिल जीत लिया.

