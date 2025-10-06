scorecardresearch
 

Feedback

Nobel Prize 2025: आर्थराइटिस, डायबिटीज का इलाज खोजने वाले वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल

Nobel In Medicine: 2025 नोबेल चिकित्सा पुरस्कार मैरी ई. ब्रंकॉ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को 'पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस' की खोज के लिए. रेगुलेटरी टी-सेल्स (Tregs) और फॉक्सपी3 जीन से ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज संभव. शरीर की रक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाली यह खोज कैंसर, ट्रांसप्लांट में क्रांति लाएगी. पुरस्कार राशि 8.5 करोड़ रुपये.

Advertisement
X
बाएं से- मैरी ई. ब्रंकोव, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची. (Photo: X/The Nobel Prize)
बाएं से- मैरी ई. ब्रंकोव, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची. (Photo: X/The Nobel Prize)

 नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने दुनिया को एक बार फिर चमत्कार से रूबरू करा दिया. 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन (चिकित्सा) में अमेरिका की मैरी ई. ब्रंकॉ, अमेरिका के फ्रेड राम्सडेल और जापान के शिमोन सकागुची को दिया गया है. यह पुरस्कार उनकी 'पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस' (शरीर के बाहरी हिस्सों में इम्यून सिस्टम की सहनशीलता) से जुड़ी खोजों के लिए है.

यह खोज शरीर की रक्षा प्रणाली को समझने में क्रांति लाई है, जो ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप-1 डायबिटीज और ल्यूपस के इलाज का रास्ता खोलेगी. स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने सोमवार को घोषणा की.

इम्यून टॉलरेंस क्या है? शरीर की रक्षा प्रणाली का रहस्य

हमारा शरीर इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) से हमेशा खतरे से लड़ता है – जैसे वायरस या बैक्टीरिया से. लेकिन कभी-कभी यह सिस्टम गलती से अपने ही अंगों पर हमला कर देता है, जिसे ऑटोइम्यून बीमारी कहते हैं. पुराने वैज्ञानिकों को लगता था कि इम्यून सेल्स (रोगाणु से लड़ने वाली कोशिकाएं) शरीर के अंदर ही 'सहिष्णु' (टॉलरेंट) बन जाती हैं, जिसे सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस कहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ईरान की नरगिस मोहम्‍मदी को नोबेल शांति पुरस्‍कार मिला है
जेल में बंद नरगिस मोहम्‍मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्‍कार 
ये है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साइंटिस्ट.
टीवी स्क्रीन को LED टेक्नोलॉजी देने वाले वैज्ञानिकों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल 
डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल से ही अपने लिए नोबेल पुरस्कार की बात करते रहे. (Photo- AP)
सात लड़ाइयां रोकने का दावा कर ट्रंप ने मांगा नोबेल, किनका दे रहे हवाला? 
Mount Everest Trekkers
माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान से फंसे सैकड़ों ट्रेकर्स, रेस्क्यू टीमों और ग्रामीणों ने बचाया 
Bengal Bihar Nepal Flood
अचानक बंगाल-बिहार से नेपाल तक इतनी तबाही वाली बारिश क्यों हुई?  

यह भी पढ़ें: Nobel Prize in Chemistry: आपकी जिंदगी चलाने वाले Protein की खोज और AI मॉडल बनाने वाले वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल

Advertisement

लेकिन विजेताओं ने दिखाया कि शरीर के बाहरी हिस्सों (पेरिफेरल) में भी एक खास तंत्र काम करता है, जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखता है. इससे शरीर के अंग सुरक्षित रहते हैं.

यह खोज 1990 के दशक से शुरू हुई. विजेताओं ने पाया कि 'रेगुलेटरी टी सेल्स' (Tregs) नामक कोशिकाएं इम्यून सिस्टम को ब्रेक लगाती हैं. अगर ये कोशिकाएं कमजोर हों, तो शरीर के अंगों पर हमला होता है. यह खोज कैंसर, ट्रांसप्लांट और एलर्जी के इलाज में भी मदद करेगी.

तीन वैज्ञानिकों की टीम वर्क

शिमोन सकागुची (जापान)

शिमोन सकागुची को रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए जाना जाता है. 1995 में उन्होंने दिखाया कि CD4+ CD25+ कोशिकाएं इम्यून सिस्टम को दबाती हैं. यह कोशिकाएं शरीर को अपने ही ऊतकों से लड़ने से रोकती हैं. सकागुची की खोज से पता चला कि Tregs इम्यून टॉलरेंस बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती हैं. उनके काम ने ऑटोइम्यून रोगों की समझ बदल दी. आज Tregs को इंजीनियर करके दवाएं बन रही हैं.

यह भी पढ़ें: Nobel Prize In Physics: भविष्य में आपका पार्टनर रोबोट जिस तकनीक पर चलेगा, उसे बनाने वाले वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल

मैरी ई. ब्रंकॉ और फ्रेड राम्सडेल (अमेरिका)

Advertisement

मैरी ब्रंकॉ और फ्रेड राम्सडेल ने फॉक्सपी3 (FOXP3) जीन की खोज की, जो Tregs कोशिकाओं का 'मास्टर स्विच' है. 2001 में उन्होंने पाया कि FOXP3 में म्यूटेशन से IPEX सिंड्रोम होता है – एक दुर्लभ बीमारी जहां बच्चे का इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला करता है. इससे बाल रोग, डायबिटीज और आंतों की समस्या होती है. उनके काम ने साबित किया कि FOXP3 Tregs कोशिकाओं को सक्रिय रखता है. यह खोज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को समझने में मील का पत्थर साबित हुई.

तीनों ने मिलकर दिखाया कि सेंट्रल टॉलरेंस के अलावा पेरिफेरल टॉलरेंस भी जरूरी है. उनकी खोजें अब दवाओं में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए Tregs थेरेपी.

नई दवाओं का दौर

यह पुरस्कार ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद है. दुनिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इन बीमारियों से प्रभावित हैं. Tregs थेरेपी से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कम होगा. कैंसर में Tregs को नियंत्रित करके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है.

नोबेल समिति ने कहा कि यह खोज इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखने का तरीका बताती है. पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (करीब 8.5 करोड़ रुपये) है, जो तीनों में बंटेगी. दिसंबर में स्टॉकहोम में समारोह होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement