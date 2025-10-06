scorecardresearch
 

SpiceJet का दिवाली गिफ्ट! इन 4 शहरों से अयोध्या के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट

स्पाइसजेट जल्द ही अयोध्या के लिए दिवाली स्पेशल फ्लाइट्स शुरू करने जा रहा है. इसकी मदद से त्योहारों के खास मौके पर आप अयोध्या जा सकते हैं और श्री राम मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब से शुरू होंगी ये दिवाली स्पेशल फ्लाइट्स?

Spicejet 8 अक्टूबर से अयोध्या के लिए दिवाली स्पेशल फ्लाइट शुरू करेगा (Photo: Pixabay)
दिवाली का त्योहार आने वाला है, लोग इस खास पर्व को मनाने के लिए हमेशा से उत्सुक रहते हैं. दिवाली में चारों ओर रोशनी, खुशियां और उत्सव का माहौल बना हुआ होता है, ऐसे में अगर आप इस बार अपनी दिवाली अयोध्या में मनाने का विचार बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए एक खुशखबरी बन सकती है. स्पाइसजेट ने दिवाली के खास मौके पर अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है. 

8 अक्टूबर से शुरू होगी ये फ्लाइट्स
स्पाइसजेट ने अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली रोजाना स्पेशल दिवाली फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया है, जो 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही हैं. ये नई फ्लाइट्स फेज़ वाइज़ शुरू होंगी और श्रद्धालुओं व टूरिस्ट्स को अयोध्या तक पहुंचने का मौका देंगी, जिससे वे दिवाली के मौके पर श्रीराम मंदिर के दर्शन कर सकें.

मुंबई से भी फ्लाइट्स शुरू करने पर विचार चल रहा है ताकि फेस्टिव और विंटर सीजन में कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके. इन नए रूट्स के साथ, स्पाइसजेट अपना डोमेस्टिक नेटवर्क और मजबूत कर रहा है और त्योहारों के दौरान ट्रैवल को आसान, बजट-फ्रेंडली और सबके लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है.

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर डेबोजो महारशी ने कहा कि... दिवाली से बेहतर अवसर अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, जाने के लिए और कोई नहीं हो सकता. हम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इस पवित्र शहर की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्साहित हैं. प्रमुख मेट्रो शहरों से हमारी नई दैनिक उड़ानें दिवाली के दौरान अयोध्या तक स्मूद और अफोर्डेबल पहुंच सुनिश्चित करेंगी, जिससे यात्री इस पर्व को सबसे दिव्य वातावरण में मना सकें.

एअर इंडिया ने शुरू की दिल्ली से मनीला की फ्लाइट
अगर आप त्योहारों के मौके पर विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो आप फिलीपींस की राजधानी घुमने का प्लान भी बना सकते हैं. हाल ही में एअर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से  मनीला (फिलीपींस की राजधानी) के अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की है. एअर इंडिया की दिल्ली और मनीला के बीच की उड़ानें एयरलाइन के Airbus A321LR एयरक्राफ्ट से चलाई जा रही हैं. इस फ्लाइट में तीन तरह की सीटें बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकॉनमी, और इकॉनमी क्लास मिलती हैं. 
