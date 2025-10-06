scorecardresearch
 

बिहार में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. पार्टी ने बेगूसराय, कुशेश्वरस्थान, सरैया, क़स्बा, बेनीपट्टी, फुलवारी शरीफ, बांकीपुर, किशनगंज, परिहार, गोविंदपुर और बक्सर से प्रत्याशियों के नाम घोषित करते हुए साफ किया कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में AAP की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है. (File Photo)
आम आदमी पार्टी (AAP) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बेगूसराय, कुशेश्वरस्थान, सरैया, कस्बा, बेनीपट्टी, फुलवारी शरीफ, बांकीपुर, किशनगंज सदर, परिहार, गोविंदपुर और बक्सर से अपने 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजेश यादव और अध्यक्ष राकेश यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सूची जारी की.

सूची में डॉ० मीरा सिंह, योगी गोपाला, अमित कुमार सिंह, भाव भारती, शुभम यादव, अरुण कुमार रमक, डॉ० पंकज कुमार, अजहर आलम, अरविन्द नारायण ठाकुर, अशोक कुमार सिंह और पूर्व कैप्टन संजय सिंह के नाम शामिल हैं.

AAP ने साफ किया है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. पार्टी की रणनीति दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में आजमाए गए केजरीवाल मॉडल को बिहार में लागू करने की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का वादा किया गया है. पार्टी का फोकस बिहार के लिए पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर रहेगा, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच उठाया जाएगा.

गौरतलब है कि जहां NDA और INDIA अलायंस में उम्मीदवार और सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है, AAP की इस घोषणा ने दोनों गठबंधनों पर दबाव बना दिया है. पिछले चुनावों में बिहार की राजनीति में मुख्यत: NDA और महागठबंधन का दबदबा रहा है, ऐसे में तीसरी शक्ति के तौर पर AAP के इस तेजी भरे कदम से मुकाबला दिलचस्प हो गया है. वहीं जन सुराज भी इस बार मैदान में है.

AAP ने जिन क्षेत्रों पर सबसे पहले प्रत्याशी उतारे हैं, वे मतदान और जनमानस के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP इन क्षेत्रों में किस तरह से जनता को साधती है और बड़ी पार्टियों को कितनी चुनौती देती है.

