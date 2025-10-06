scorecardresearch
 

बंगाल में BJP सांसद-विधायक पर हमला, लहूलुहान हुए, भीड़ ने गाड़ियां भी तोड़ीं

बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए बंगाल के नागराकाटा पहुंचे बीजेपी सांसद और विधायक पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया. हमले में घायल दोनों नेताओं को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया है.

बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी MLA और संसद पर हमला. (photo: ITG)
उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. हमले में बुरी तरह जख्मी बीजेपी नेताओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं, बीजेपी नेताओं ने इस हमले को सत्तारूढ़ टीएमसी की साजिश बताया है.

जानकारी के अनुसार, भीड़ द्वारा किए हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष पर हमला कर दिया. इसके बाद सांसद और विधायक वहां से निकलने लगते तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया है, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई.

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा फेंके गए पत्थरों की चपेट में आने से सांसद खगेन मुर्मू के सिर में गंभीर चोटें आईं और शंकर घोष मुंह पर चोटें आई हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया है.

आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस घटना के बाद सत्ता और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. बीजेपी ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर लगाया है, जबकि स्थानीय लोग आपदा के बाद हुई देरी या राहत की कमी से नाराज बताए जा रहे हैं. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित उत्तर बंगाल में कई लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद से नागराकाटा समेत कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य के दौरान कई बार तनावपूर्ण स्थिति नजर आई.

