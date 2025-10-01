Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: फेस्टिव सीजन में देश में उन्नीस किलो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पंद्रह से सौलह रुपये तक महंगा हुआ. वहीं, पीएम मोदी आज आरएसएस शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और स्मृति डाक जारी करेंगे. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के कैंसर पर AI से रिसर्च तेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

LPG सिलेंडर हुआ महंगा... फेस्टिव सीजन में लगा झटका, दिल्ली से मुंबई तक इतनी बढ़ी कीमत



देश में एलपीजी सिलेंडर की क़ीमतों में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 15 रुपये तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम जस के तस हैं.

RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे PM मोदी, स्पेशल डाक टिकट और स्मृति सिक्का करेंगे जारी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को विजयदशमी पर आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में होगा.

दिल्ली: अष्टमी पर सीआर पार्क पहुंचे पीएम मोदी, काली बाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टमी के दिन दिल्ली के सीआर पार्क स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया और काली बाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ग़ुप्ता भी मौजूद रहीं.

Advertisement

चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, दबकर 9 की मौत

उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनोर) के निर्माण स्थल पर मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ. निर्माणाधीन आर्च गिरने से 9 मज़दूरों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरा आर्च कई प्रवासी मज़दूरों पर गिरा.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर EC की बड़ी बैठक, निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े निर्देश

बिहार चुनाव को लेकर EC ने मंगलवार को अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल हुए. EC ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कई निर्देश दिए.

FCRA रिन्यूअल में की देरी तो बंद होगी फंडिंग, विदेश से फंड लेने वाले NGO को गृह मंत्रालय का निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी NGOs को FCRA रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए वैधता खत्म होने से कम से कम चार महीने पहले आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है.

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 51 पुलिस इंस्पेक्टरों का किया प्रमोशन



बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51 पुलिस इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्त कर दिया.

Crude Oil Price: अचानक इतना सस्ता हो गया कच्चा तेल, लगातार 5 दिन से गिरावट, जानिए वजह

Advertisement

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अब करीब 67 डॉलर प्रति बैरल हैं. उम्मीद है कि ओपेक द्वारा क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी से दबाव और बढ़ सकता है.

दिल्ली सरकार ने वीके मल्होत्रा के निधन पर घोषित किया राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि

बीजेपी दिल्ली के पहले अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का एम्स में निधन हो गया. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया.

ट्रंप ने AI के इस्तेमाल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन, बच्चों के कैंसर पर तेज होगी रिसर्च

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के कैंसर रिसर्च को तेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाधारण क्षमता का इस्तेमाल इस भयानक बीमारी से लड़ने में करेगा.



---- समाप्त ----