बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 51 पुलिस इंस्पेक्टरों का किया प्रमोशन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 51 पुलिस इंस्पेक्टरों को प्रोन्नति देकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्त कर दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये प्रमोशन बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (बीपीएसएससी) की सिफारिश पर आधारित है. हालांकि, राजनीतिक हलकों में इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

गृह विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए 51 इंस्पेक्टरों के नामों की सूची सार्वजनिक की, जिन्हें अब डीएसपी के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. इनमें से कई इंस्पेक्टर सालों से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे थे. प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों का वेतनमान स्तर-10 से बढ़ाकर स्तर-11 कर दिया गया है, जिससे उनकी सेवा शर्तें और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पुलिस बल में दक्षता और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

प्रमोशन प्राप्त करने वालों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे जिलों के इंस्पेक्टर शामिल हैं. हालांकि, पूर्ण सूची गृह विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन प्रमुख नामों में राजकुमार साह, अजय कुमार सिंह, रानी कुमारी और अन्य शामिल हैं. ये प्रमोशन बिहार पुलिस के इतिहास में एक साथ दिए गए प्रमोशंस में से एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

जल्द हो सकता चुनाव का ऐलान

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं. हाल के दिनों में जानकारी आई थी कि चुनाव आयोग की टीम दहशरा के बाद बिहार दौरे पर जा सकती हैं, जहां टीम चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी और इस के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है.

