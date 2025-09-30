दिल्ली सरकार ने वीके मल्होत्रा के निधन पर घोषित किया राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इकाई के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार की सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया था. प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है.

दिल्ली सरकार ने प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन पर एक अक्टूबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. राजकीय शोक का ऐलान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है. दिल्ली की सीएम ने एक अक्टूबर को प्रस्तावित अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं. उन्होंने यह ऐलान भी किया है कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी.

दिल्ली के प्रथम मुख्य कार्यकारी पार्षद प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाने वाले प्रोफेसर मल्होत्रा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे. गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोफेसर मल्होत्रा को दिल्ली की राजनीति को दिशा देने वाला नेता बताया था.

उन्होंने प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन को अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वह भारतीय जनसंघ और बीजेपी की प्रथम पंक्ति का योद्धा थे. एक सच्चे जनसेव के रूप में जनसेवा के नए मानक स्थापित किए और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष के रूप में संगठन की नींव को मजबूत किया.

