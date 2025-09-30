scorecardresearch
 

चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, दबकर 9 की मौत

मंगलवार को एनोर (Ennore) में नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर एक बड़े हादसे में नौ श्रमिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. घायलों को तुरंत नॉर्थ चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

चेन्नई पावर स्टेशन त्रासदी ने उठाए सुरक्षा मानकों पर सवाल (Photo-ITG)
चेन्नई पावर स्टेशन त्रासदी ने उठाए सुरक्षा मानकों पर सवाल (Photo-ITG)

उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनोर) के निर्माण स्थल पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन एक आर्च गिर जाने से 9 मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए.

प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरा आर्च कई प्रवासी मज़दूरों के ऊपर आकर गिरा. अचानक हुए इस हादसे में मौके पर अफरातफरी मच गई. कई मज़दूर मलबे में दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया.

सूत्रों के अनुसार, एक मज़दूर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि दस से अधिक मज़दूरों को गंभीर चोटें आई हैं. सभी घायलों को तुरंत नॉर्थ चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: करूर भगदड़ में 40 मौतों का जिम्मेदार कौन? पावर कट पर घिरी तमिलनाडु सरकार की आई सफाई

बचाव अभियान जारी

अवाडी पुलिस आयुक्त ने कहा कि इमारत ढहने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बचाव अभियान जारी है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है. फरवरी में एक अन्य घटना में, मदुरै के मट्टुथवानी बस स्टैंड पर स्थित प्रतिष्ठित आर्च को गिराने के दौरान, एक अर्थमूवर ऑपरेटर की मौत हो गई और ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था.

यह आर्च 1981 में एमजी रामचंद्रन के शासनकाल में पांचवें विश्व तमिल सम्मेलन के उपलक्ष्य में बनाया गया था और सड़क विस्तार के कारण बाधा बन रहा था. जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, एक खंभा गिर गया, जिससे चालक दब गया था. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

