LPG सिलेंडर हुआ महंगा... फेस्टिव सीजन में लगा झटका, दिल्ली से मुंबई तक इतनी बढ़ी कीमत

अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ये कई बड़े बदलावों (1st October Rule Change) के साथ शुरू हुआ है. महीने की पहली तारीख को ही महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपये तक की बढ़ोतरी (LPG Cylinder Price Hike) की गई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली से मुंबई तक और कोलकाता से चेन्नई तक एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं. हालांकि, ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में कोई चेंज नहीं किया गया है.

दिल्ली में 15, तो मुंबई-चेन्नई में 16 रुपये महंगा

आईओसीएल की वेबसाइट पर अपडेट किए गए एलपीजी सिलेंड प्राइस पर गौर करें, तो राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बदलाव के बाद 19 किलो का सिलेंडर अब पहले के 1580 रुपये के बजाय 1595 रुपये का मिलेगा. वहीं कोलकाता की बात करें, तो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये हो गई है.

अन्य महानगरों की बात करें, मुंबई में अब तक 1531 रुपये का मिलने वाला 19KG Cylinder अब 1547 रुपये का, जबकि चेन्नई में इसके दाम को 1738 रुपये से बढ़ाकर 1754 रुपये कर दिया गया है. दिल्ली के अलावा तीनों शहरों में इसकी कीमत में 16 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. ये नई कीमतें 1 अक्टूबर 2025 से लागू कर दी गई हैं.

लगातार घट रहे थे सिलेंडर के दाम

इससे पहले बीते कुछ महीनों से लगातार कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखने को मिल रही थी. सितंबर महीने की शुरुआत में इस कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से कीमत में 51.50 रुपये कम किए गए थे. तो उससे पहले 1 अगस्त को ये 33.50 रुपये सस्ता हुआ था. जुलाई 2025 की पहली तारीख को भी 19 किलो के सिलेंडर का भाव 58 रुपये तक कम हुआ था.

इस बार भी नहीं बदली घरेलू सिलेंडर की कीमत

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कटौती के बाद जहां कंपनियों ने इस बार इजाफा करते हुए ग्राहकों को झटका दिया है, तो वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यथावत बने हुए हैं, मतलब इसकी कीमतें नहीं बदली हैं. आखिरी बार इस 14KG LPG Cylinder का प्राइस 8 अप्रैल को बदला गया था, लेकिन उसके बाद से ही ये दिल्ली में ये 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 85250 रुपये और चेन्न्ई में 868.50 रुपये का मिल रहा है.

गौरतलब है कि ऑयल कंपनियों द्वारा हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा कर इनमें संशोधन किया जाता है और इसके बाद नए रेट जारी किए जाते हैं. ये नई कीमतें क्रूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, इंडियन करेंसी रुपया की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों पर आधारित होती हैं. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए बड़ा झटका है, जो इसका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं.

