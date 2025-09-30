बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर EC की बड़ी बैठक, निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े निर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को अहम समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग समेत कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए.

बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी कुंदन कृण्णन, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी जुड़े. सभी अधिकारियों ने अपने जिलों की इलेक्शन प्रोफाइल, प्रशिक्षण योजना, कानून व्यवस्था की स्थिति, मतदान केंद्रों की उपलब्धता, ईवीएम-वीवीपैट की स्थिति और मतदाता सूची की तैयारी पर जानकारी दी.

चुनाव आयोग की अहम बैठक

आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कई निर्देश दिए. चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती को प्रभावी करने पर जोर दिया गया. अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी, चेक पोस्टों पर विशेष निगरानी और Static Surveillance Team व Flying Squad बनाने के निर्देश भी दिए गए.

बैठक में यह तय किया गया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. पोलिंग स्टेशन मैनेजमेंट पर खास फोकस होगा. PWD मतदान केंद्र और महिला कर्मियों द्वारा संचालित बूथों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया.

चुनावी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. पोलिंग पार्टी डिस्पैचिंग और मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग की भी समीक्षा की गई. साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने और इसके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया.

पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कई निर्देश

फेक न्यूज रोकने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और मीडिया सर्टिफिकेशन को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया. मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने की सुरक्षित व्यवस्था होगी और काउंटिंग डे पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही अंतिम नतीजे घोषित किए जाएंगे.



