Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्र ने 2024 तक पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने की अनुमति दी. वहीं, उत्तराखंड CM धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया. इन खबरों के अलावा, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यूएस राष्ट्रपति ट्रंप को चेताया है कि अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर है. बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

PAK-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे... CAA पर केंद्र का बड़ा फैसला



केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और PAK से धार्मिक उत्पीड़न से बचकर आए अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दी. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए इन लोगों को बिना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रहने की अनुमति होगी.

'अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण', CM धामी ने नियमावली जारी कर पूरा किया वादा



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. इसके लिए सरकार ने नियमावली भी जारी कर दी है.

Moody's Warning To America: दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखा रहा अमेरिका खुद मंदी की कगार पर, मूडीज ने दी बड़ी चेतावनी



US राष्ट्रपति ट्रंप जहां टैरिफ बम फोड़कर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं मूडीज़ ने उनको बड़ा झटका दिया है. रेटिंग एजेंसी ने चेताया कि अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर है और यूएस इकोनॉमी का एक तिहाई हिस्सा पहले से संकट में है.

Advertisement

ICC Ranking: सिकंदर रजा बने वनडे के नंबर-1 ऑलराउंडर, खतरे में हार्दिक की T20 'बादशाहत'



जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर सिकंदर रजा आईसीसी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर उन्होंने मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह को पछाड़ा.

पंजाब में सैलाब! 100 गांव पानी में डूबे, 7 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद... हर ओर तबाही का मंजर



पंजाब में बाढ़ हालात बदतर हैं. चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां पौने चार लाख एकड़ फसल और खेती की जमीन डूब गई. बाढ़ के हालात को देखते हुए राज्य में स्कूल की छुट्टियों को 3 से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जाएंगे पूर्णिया... सीमांचल को देंगे एयरपोर्ट समेत ये बड़ी सौगातें



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे. सीमांचल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इस दौरे में वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट भी शामिल है.

भारत को और मिलेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम, रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत

भारत-रूस संबंध मज़बूत होते जा रहे हैं और इसका ताज़ा उदाहरण S-400 सिस्टम की डील है. रूस के डिफ़ेंस एक्सपोर्ट अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त सप्लाई पर बातचीत जारी है.

Advertisement

कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया



हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लेकर आई है. मैनपाल हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी है और उस पर 7 लाख रुपये का इनाम था. वह 2018 में परोल पर जेल से बाहर आया और फिर विदेश भाग गया.

पंजाब में बाढ़ का संकट, अरविंद केजरीवाल कल करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा



पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं. कई गांव पानी में डूब गए हैं और राहत कार्य जारी है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे.

Nikki Bhati Murder Mystery: न सवाल सुलझ रहे, न मर्डर की गुत्थी... आखिर क्या हुआ था निक्की के आखिरी 30 घंटों में?

ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की रहस्यमयी मौत ने हत्या, आत्महत्या, और सिलेंडर ब्लास्ट की थ्योरी को जन्म दिया है. कंचन के बयान, सीसीटीवी फुटेज, और गायब मोबाइल ने पुलिस जांच को उलझा दिया है.

---- समाप्त ----