कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया

मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली पर पुलिस ने उस पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. 2018 में परोल पर बाहर आने के बाद वह विदेश भाग गया था और गैंग ऑपरेट कर रहा था. मैनपाल पर हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

गैंग्सटर मैनपाल बादली जेल से परोल मिलने के बाद विदेश भाग गया था. (File Photo)
गैंग्सटर मैनपाल बादली जेल से परोल मिलने के बाद विदेश भाग गया था. (File Photo)

हरियाणा पुलिस की STF की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लेकर आई है. मैनपाल हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी है और पुलिस ने उस पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मैनपाल 29 अगस्त 2018 को परोल पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वह विदेश भाग गया और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा.

मैनपाल पर हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यहां तक कि जेल में रहते हुए भी उस पर हत्या करने का आरोप है.

मैनपाल का अपराध से जुड़ाव साल 2000 से शुरू हुआ. शुरुआत में वह ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीख रहा था, लेकिन अपने चाचा की हत्या के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. तब से उसका अपराधी सफर लगातार बढ़ता गया.

हरियाणा पुलिस की सूची में मैनपाल बादली नंबर-1 मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता है. STF की कार्रवाई से अब उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है.

