पंजाब में बाढ़ का संकट, अरविंद केजरीवाल कल करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा

पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. कई जिलों में गांव पानी में डूब गए हैं और राहत-बचाव का काम जारी है. इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे. वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे.

पंजाब सरकार के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं.

केजरीवाल ने जारी किया वीडियो

अपने पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर देशभर से पंजाब के लिए मदद की अपील की है. आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से राहत सामग्री भेजी भी जा रही है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचे हैं. इसमें सूखा राशन, दवाइयां, टॉर्च, मच्छरदानी, त्रिपाल, बेडशीट, ड्राय मिल्क और पानी की बोतलें जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं.

एक महीने का वेतन देंगे AAP विधायक और सांसद

आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उसके सांसद और विधायक अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे. दूसरी ओर, दिल्ली और पंजाब में व्यापारी संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा भी राहत सामग्री जुटाई जा रही है.

बताते चलें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार राहत कार्यों में जुटी है. मुख्यमंत्री स्वयं कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, और प्रशासनिक तैयारियों की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं. NDRF की टीमें, स्वास्थ्य विभाग, पंचायतें और स्थानीय प्रशासन मिलकर पूरे समर्पण से राहत कार्य चला रहे हैं.

पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है.

