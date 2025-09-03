ICC Ranking: सिकंदर रजा बने वनडे के नंबर-1 ऑलराउंडर, खतरे में हार्दिक की T20 'बादशाहत'

जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर सिकंदर रजा आईसीसी की ताजा वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं. सिकंदर ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. जिसके कारण वह इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. वहीं,आईसीसी की टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग लिस्ट में इस समय हार्दिक पंड्या की नंबर-1 पोजिशन पर खतरा मंडरा रहा है. क्योंकी लिस्ट में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी अब नंबर-2 पर आ गए हैं.

सिकंदर ने ऑलराउंडर रैकिंग लिस्ट में किसे पछाड़ा ?



आईसीसी की वनडे ऑलराउंडर लिस्ट में सिकंदर रजा 302 अंकों के साथ अब शिखर पर हैं. उन्होंने दो स्थान की छलांग लगाते हुए यह रैंकिंग हासिल की. इससे पहले वह इस सूची में तीसरे नंबर पर थे. सिकंदर ने अफगानिस्तान के दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद नबी और उनके साथी अजमतुल्लाह ओमरजाइ को पछाड़ा. अब अजमतुल्लाह 396 पॉइंट्स के साथ दूसरे और नबी 392 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ कैसा रहा सिकंदर रजा का प्रदर्शन ?



सिकंदर ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की वनडे सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया. उनका बल्ला इस सीरीज में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर आग उगल रहा था. सिकंदर ने 2 मैच में 151 की एवरेज से 151 रन बनाए. रजा ने पहले मैच में 92 रन और दूसरे मैच में 59 रन की पारी खेली थी. उन्होंने इस सीरीज में 1 विकेट भी लिया था. उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद जिम्बाब्वे को इस सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी. जिम्बाब्वे की टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर चल रही है. जहां उसे 2 वनडे मैचों के अलावा 3 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेलने हैं.

Advertisement

टी-20 रैंकिंग में हार्दिक को नबी से खतरा क्यों ?



अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भले ही वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में नीचे खिसक गए हों, लेकिन वह टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 की दौड़ में बने हुए हैं. नबी अब 231 पॉइंट्स के साथ भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या के पीछे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हार्दिक इस समय 252 पॉइंट्स के साथ नंबर-1 ऑलराउंडर हैं.

नबी हार्दिक को आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर पछाड़ सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकी उनके सामने अभी आने वाले कई टी20 मैच बचे हैं. नबी को पहले यूएई में चल रही ट्राई सीरीज के 2 टी20 मैच खेलने हैं. इसके अलावा उनके पास एशिया कप 2025 भी है. जिसमें अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह हार्दिक से आगे निकल सकते हैं. नबी ने हाल ही में यूएई और पाकिस्तान के साथ खेली गई टी20 ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. नबी ने उस सीरीज में चार विकेट चटकाए थे.

---- समाप्त ----