प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जाएंगे पूर्णिया... सीमांचल को देंगे एयरपोर्ट समेत ये बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे. यह दौरा सीमांचल क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं. इनमें पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है, जिससे इस पिछड़े क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

पूर्णिया में प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होगी, जिसमें पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. बीजेपी ने इस दौरे को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं. पार्टी ने बिहार को संगठनात्मक दृष्टि से 11 खंडों में बांटा है. प्रधानमंत्री के इस दौरे के जरिए सभी खंडों को कवर करने का प्लान है. पूर्णिया के इस दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री पूरे बिहार को कवर कर लेंगे.

बीजेपी की नजर इस समय सीमांचल की 30 विधानसभा सीटों पर है. ये सीटें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में आती हैं. पिछले चुनावों में पूर्णिया जिले की 7 सीटों में से एनडीए ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि दो सीटें महागठबंधन के पास थीं. बाकी दो सीटों में से रूपौली में निर्दलीय शंकर सिंह और अमौर में AIMIM के अख्तरुल इमान ने जीत दर्ज की थी. इस बार एनडीए का लक्ष्य पूर्णिया की सभी सातों सीटों पर जीत हासिल करना है और प्रधानमंत्री की यह रैली इसी लक्ष्य को साधने का एक बड़ा प्रयास है.

इस दौरे के जरिए एनडीए सीमांचल के वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके.

