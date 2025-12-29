scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं, UP में भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा. (Photo: Representational )

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं, UP में भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें.

पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड... दिल्ली-NCR में जबरदस्त कोहरा, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI भी 400 के पार

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.  दृश्यता शून्य के करीब पहुंचने से उड़ानें और 100 से अधिक ट्रेन सेवाएं बाधित हो रही हैं, जबकि नोएडा में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. इस बीच, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, CM योगी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश

UP में भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसमें ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहने, कंबल-अलाव की व्यवस्था करने और रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है.

India vs Sri Lanka Highlights: भारत ने लगाया जीत का चौका, श्रीलंका को चौथे टी20 में 30 रनों से हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पांच मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज़ में 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 222 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 6 विकेट खोकर 20 ओवर में 191 रन ही बना सकी.  

31 दिसंबर को स्विगी, जोमैटो, जेप्टो-ब्लिंकिट की हड़ताल, पूरे भारत में नहीं डिलीवर होंगे ऑनलाइन ऑर्डर

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने  31 दिसंबर को देशभर में हड़ताल करने की योजना बनाई है. इस हड़ताल में डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और होम सइससे ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इससे पहले 25 दिसंबर को भी इसी तरह की हड़ताल हुई थी.

बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल! चुनाव से पहले NCP ने जमात से मिलाया हाथ, कई बड़े चेहरे हुए अलग 

बांग्लादेश की नवगठित एनसीपी ने आगामी आम चुनावों के लिए जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. एनसीपी का गठन उन छात्र नेताओं ने किया था, जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन की अगुवाई की थी. NCP के इस फैसले के बाद पार्टी की महिला नेताओं ने विरोध में इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं.

स्मृति मंधाना 10 हजारी क्लब में हुईं शामिल, ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी

भारतीय महिला स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए. इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली मंधाना दुनिया की चौथी खिलाड़ी बनीं. उनसे पहले यह कारनामा भारत की मिताली राज, न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लट एडवर्ड्स कर चुकी हैं.

29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन आने से करें परहेज, मंदिर प्रशासन ने जारी की ये गाइडलाइन

ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं को वृंदावन यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. ये कदम बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

