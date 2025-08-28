scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शेयर बाजार के खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम हो गए. वहीं, बिहार के पुनौरा धाम जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूजा की.

Advertisement
X
ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से शेयर बाजार में गिरावट (File Photo: ITGD)
ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से शेयर बाजार में गिरावट (File Photo: ITGD)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: शेयर बाजार पर ट्रंप टैरिफ का असर साफ दिखा और सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए. वहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के पुनौरा धाम जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इन खबरों के अलावा, पीएम मोदी से फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने फोन पर बातचीत की है. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

Stock Market: ट्रंप टैरिफ से धड़ाम शेयर बाजार... सेंसेक्स ने लगाया 600 अंक का गोता, ताश के पत्तों की तरह बिखरे ये शेयर
 
शेयर बाजार में गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर देखने को मिला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स भारी गिरावट के साथ खुला और खुलते ही 657 अंकों का गोता लगाकर 80,124 के लेवल पर आ गया.

बिहार के पुनौरा धाम जानकी मंदिर में राहुल-तेजस्वी ने की पूजा, सीतामढ़ी पहुंची 'वोटर अधिकार यात्रा'
 
बिहार में इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' अपने 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रसिद्ध जानकी देवी मंदिर में माता सीता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 28 अगस्त, गुरुवार की अहम खबरें 
India Textile Market
पढ़ें 27 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
A man rides a motorboat on the swollen Yamuna river in New Delhi
पढ़ें 27 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 27 अगस्त, बुधवार की अहम खबरें 
PM Narendra Modi
पढ़ें 26 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Advertisement

फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने PM मोदी से कॉल पर की बात, यूक्रेन सहित कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा 

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. इस दौरान, दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हुई.  इसके साथ ही, दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए.

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में मॉनसून मेहरबान, कब तक रहेगा बारिश मौसम? जानें अगले 5 दिन पर क्या है अपडेट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 2 सितंबर तक हर दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में बीच-बीच में भारी बारिश की भी संभावना है. इस दौरान सामान्य तौर पर महसूस की जाने वाली उमस भरी स्थिति से राहत मिलेगी.

'भारत पीछे नहीं हटा तो ट्रंप भी नहीं देंगे कोई रियायत', टैरिफ पर अमेरिकी सलाहकार केविन हैसेट की चेतावनी

अमेरिका की नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा है कि अगर भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए बाज़ार नहीं खोला, तो ट्रंप अपना रुख नरम नहीं करेंगे. उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बुधवार से 50% तक बढ़ा दिए गए हैं. हैसेट ने बातचीत को लंबी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि धैर्य को कमज़ोरी न समझा जाए.

Advertisement

देश के इस राज्य में भीख मांगने पर पूरी तरह लगेगी रोक... विधानसभा में बिल पास

मिजोरम विधानसभा ने बुधवार को 'मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025' पास कर दिया. बिल के तहत सरकार एक राहत बोर्ड बनाएगी और रिसीविंग सेंटर खोलेगी. यहां भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके राज्य या घर वापस भेजा जाएगा. आइज़ोल में इस समय 30 से ज़्यादा भिखारी हैं, जिनमें कई बाहर से आए हैं.

विदेशी छात्रों पर सख्त हो सकता है अमेरिका, अब स्टूडेंट वीजा पॉलिसी बदलने की तैयारी

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्र यानी F-1 वीजा धारकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक अधिकतक सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है. अगर विदेशी छात्रों का कोर्स चार साल से ज्यादा का है तो उन्हें दोबारा स्टूडेंट वीजा लगवाना होगा. ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है. यानी ये तुरंत लागू नहीं हुआ है, बल्कि पहले इसे पब्लिक के सामने रखा गया और इस पर सुझाव लिए जाएंगे.

ग्रीनलैंड में जासूसी! ट्रंप सरकार की हरकत पर भड़का डेनमार्क, अमेरिकी डिप्लोमैट तलब

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ग्रीनलैंड में गोपनीय तरीके से प्रभाव डालने की अमेरिका की कथित कोशिशों को लेकर शीर्ष अमेरिकी डिप्लोमैट को तलब किया है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े कम से कम तीन अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त रूप से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. 

Advertisement

अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, दो बच्चों की मौत और 17 घायल, शूटर ने खुद को भी मारी गोली

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है. न्याय विभाग के अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं. मरने वालों में तीसरा नाम शूटर का है, जिसने खुद को ही गोली मार ली थी. वहीं, घटना में 20 लोग घायल हुए हैं.

अफगानिस्तान के हिंदू कुश में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.6 रही तीव्रता 

अफ़ग़ानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में बुधवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार भूकंप की गहराई 125 किमी दर्ज की गई. फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. इस महीने इस क्षेत्र में आया ये दूसरा भूकंप है. आजतक के अनुसार, इससे पहले 2 अगस्त को इस क्षेत्र में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement