अफगानिस्तान के हिंदू कुश में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.6 रही तीव्रता

अफगानिस्तान के हिंदू कुश में 5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसकी गहराई 125 किमी रही. ये इस महीने का दूसरा भूकंप है, 2 अगस्त को भी 5.0 तीव्रता का झटका लगा था.

अफगानिस्तान में इस महीने दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं. (Photo: Representational)
अफगानिस्तान में इस महीने दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं. (Photo: Representational)

अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में बुधवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार भूकंप की गहराई 125 किमी दर्ज की गई. फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

इस महीने इस क्षेत्र में आया ये दूसरा भूकंप है. ईएमएससी ने बताया कि 2 अगस्त को इस क्षेत्र में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था. जिसकी गहराई 123 किलोमीटर थी. हालांकि उस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ था.

रेड क्रॉस के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान में अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं, खासकर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के आसपास, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है. 

ये देश कई फॉल्ट लाइनों के ऊपर स्थित है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, जिनमें से एक सीधे पश्चिमी शहर हेरात से होकर गुजरती है.

