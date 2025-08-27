अमेरिका के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी, कई लोगों के घायल होने की आशंका

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है. घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में गवर्नर टिम वाल्ज़ के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस स्थित एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है.

गवर्नर टिम वाल्ज़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मुझे एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी की जानकारी दी गई है और जैसे-जैसे हमें और जानकारी मिलेगी, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा. बीसीए और स्टेट पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर मौजूद हैं."

उन्होंने आगे कहा कि मैं उन बच्चों और टीचर्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिनके स्कूल का पहला हफ़्ता इस भयावह हिंसा की वजह से बर्बाद हो गया."

एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब गोलीबारी हुई, तब स्कूल से बच्चों के निकलने का वक्त था और कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. शहर के अधिकारियों के हवाले से, एबीसी ने यह भी कहा कि हमलावर को कब्जे में ले लिया गया है और अब लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है.

इस स्कूल में प्री-किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं. सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक बयान में कहा कि गृह सुरक्षा विभाग स्थिति पर नज़र रख रहा है. उन्होंने आगे कहा, "मैं इस जघन्य हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रही हूं."

