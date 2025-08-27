scorecardresearch
 

Feedback

फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने PM मोदी से कॉल पर की बात, यूक्रेन सहित कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने फोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6जी, एआई और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. इसके साथ ही, यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने अलेक्जेंडर स्टब को भारत आने का दिया न्योता (Photo: X/@alexstubb/@narendramodi)
पीएम मोदी ने अलेक्जेंडर स्टब को भारत आने का दिया न्योता (Photo: X/@alexstubb/@narendramodi)

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब (Alexander Stubb) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बातचीत की. इस दौरान, दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हुई. पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा की और क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनिबिलिटी सहित उभरते सेक्टर्स में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की.

स्टब ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए फिनलैंड के द्वारा सपोर्ट की बात की. 

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर पीएम मोदी के साथ अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति की जल्द बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया.

सम्बंधित ख़बरें

Helicopter crash in Finland
फिनलैंड में हवा में भिड़े दो हेलिकॉप्टर, क्रैश होने के बाद 5 लोगों की मौत 
फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल हैं (Photo- Freepik)
लगातार 8 साल, सबसे खुशहाल फिनलैंड! क्या है फिनिश लोगों के हंसते चेहरों का राज? 
फिनलैंड ने अमेरिका के अंडा निर्यात करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है (Photo- Reuters)
यूरोप को सख्ती दिखाने चले थे ट्रंप! डेनमार्क, फिनलैंड ने दिखा दिया ठेंगा  
विंटर वॉर: जब रूस ने फिनलैंड पर किया था हमला, छोटे से देश ने दिखाई गजब की बहादुरी 
Finland Sand battery
भूल जाइए लिथियम... फिनलैंड में 2000 टन रेत से बनाई बैटरी, ग्रीन एनर्जी का शानदार तरीका 

'यूक्रेन में संघर्ष...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ अच्छी बातचीत हुई. फ़िनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा हुई. यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भूल जाइए लिथियम... फिनलैंड में 2000 टन रेत से बनाई बैटरी, ग्रीन एनर्जी का शानदार तरीका

वहीं, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी बातचीत हुई. हमने यूक्रेन में रूस के युद्ध के न्यायसंगत और स्थायी समाधान की जरूरत पर चर्चा की. युद्ध खत्म करना हम सभी के फायदे में है, यह एक साझा टारगेट है. भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में उसकी बात सुनी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है. हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को और गहरा करने की जरूरत पर भी सहमत हुए. हमारा सहयोग बढ़ता और जारी रहता है." 

पीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति स्टब को जल्द ही भारत आने का न्योता दिया. दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement