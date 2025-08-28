Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में मॉनसून मेहरबान, कब तक रहेगा बारिश मौसम? जानें अगले 5 दिन पर क्या है अपडेट

राजधानी दिल्ली और इसके करीबी इलाके खासकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हर दिन बारिश हो रही है. कभी कम तो कभी ज्यादा बरसात का सिलसिला लगातार जारी है. ऐसा लग रहा है, मानो मॉनसून मेहरबान हो. ये बारिश बहुत ज्यादा भी नहीं, जिससे बेतहाशा पानी भर जाए और न ही इतनी कम है कि उमस बढ़ जाए.

इन दिनों हो रही बारिश में गर्मी और उमस में कमी आई है. तापमान सामान्य से कम बना हुआ है और जलभराव की भी समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर वालों को सख्त मौसम से राहत मिली हुई है. अनुमान है कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, 2 सितंबर तक हर दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट है.

वहीं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी, स्काईमेट के मुताबिक, "अगस्त के अंतिम दिन और सितंबर की शुरुआत दिल्ली में बारिश भरी होगी. अगले एक 5 दिन तक मौसम आरामदायक रहेगा. इस दौरान सामान्य तौर पर महसूस की जाने वाली उमस भरी स्थिति से राहत मिलेगी और सुहावना मौसम रहेगा.वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में बीच-बीच में भारी बारिश की भी संभावना है.

