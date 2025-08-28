scorecardresearch
 

Feedback

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में मॉनसून मेहरबान, कब तक रहेगा बारिश मौसम? जानें अगले 5 दिन पर क्या है अपडेट

Weather Update: दिल्ली-NCR में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और तापमान में भी कमी देखी जा रही है. दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है.

Advertisement
X
दिल्ली में बारिश के बीच यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. (File Photo-PTI)
दिल्ली में बारिश के बीच यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. (File Photo-PTI)

राजधानी दिल्ली और इसके करीबी इलाके खासकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हर दिन बारिश हो रही है. कभी कम तो कभी ज्यादा बरसात का सिलसिला लगातार जारी है. ऐसा लग रहा है, मानो मॉनसून मेहरबान हो. ये बारिश बहुत ज्यादा भी नहीं, जिससे बेतहाशा पानी भर जाए और न ही इतनी कम है कि उमस बढ़ जाए.

इन दिनों हो रही बारिश में गर्मी और उमस में कमी आई है. तापमान सामान्य से कम बना हुआ है और जलभराव की भी समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर वालों को सख्त मौसम से राहत मिली हुई है. अनुमान है कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, 2 सितंबर तक हर दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट है.

वहीं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी, स्काईमेट के मुताबिक, "अगस्त के अंतिम दिन और सितंबर की शुरुआत दिल्ली में बारिश भरी होगी. अगले एक 5 दिन तक मौसम आरामदायक रहेगा. इस दौरान सामान्य तौर पर महसूस की जाने वाली उमस भरी स्थिति से राहत मिलेगी और सुहावना मौसम रहेगा.वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में बीच-बीच में भारी बारिश की भी संभावना है.

सम्बंधित ख़बरें

डोडा से लेकर कठुआ... जम्मू-कश्मीर में कुदरत का जल तांडव, देखें दस्तक 
Severe rainfall in the mountains, landslide at Vaishno Devi.
पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 34 की मौत 
जम्मू से पंजाब तक आसमनी आफत, जान बचाने उतरी सेना, देखें ख़बरदार  
Accusations of incitement to suicide on ChatGPT, lawsuit against the company.
जम्मू-कश्मीर में 115 साल का रिकॉर्ड टूटा, बाढ़-बारिश से तबाही, देखें 
विशेष: हिमाचल-पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ तबाही! जनजीवन अस्त-व्यस्त 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement