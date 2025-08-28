Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: MOTN सर्वे में 28% लोगों ने नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार के रूप में अमित शाह को बताया. वहीं, आज भी ट्रंप टैरिफ के असर से बाजार में गिरावट रही. इन खबरों के अलावा, अर्जेंटीना सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब वीज़ा की अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन? 28% ने कहा- अमित शाह, जानें- योगी और गडकरी के समर्थन में कितने लोग



इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के मिजाज का आकलन किया है. सर्वे में जब यह पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार के कौन है. सर्वे में सामने आया है कि 28 प्रतिशत लोगों ने अमित शाह को तवज्जो दी है.

आज भी शेयर बाजार पर टैरिफ अटैक का असर, सेंसेक्स 700 अंक टूटा... IT-बैंकिंग स्टॉक्स बिखरे

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 705 अंक टूटकर 80,080.57 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 211 अंक फिसलकर 24,500 पर क्लोज़ हुआ.

पीवी सिंधु छठे मेडल से एक जीत दूर, विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के अंतिम-8 में पहुंचीं, नंबर-2 खिलाड़ी को किया आउट

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-2 चीन झी यी वांग को 21-19, 21-15 से हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली.

अर्जेंटीना की सैर अब आसान, भारतीयों को वीजा छूट की सौगात, जानें क्यों है ये डेस्टिनेशन खास

अर्जेंटीना सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब वीज़ा की अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी, अगर उनके पास पहले से ही वैध अमेरिकी वीज़ा है.

'ईको-फ्रेंडली' होगा गणपति विसर्जन! BMC ने मुंबई में तैयार किए 288 से कृत्रिम तालाब

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इस बार गणेश उत्सव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के BMC ने मुंबई में 288 से ज़्यादा कृत्रिम तालाब बनाए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 6 फीट तक की सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन केवल इन कृत्रिम तालाबों में ही किया जाएगा.

India in US Open 2025: यूएस ओपन में भारत के सूरमा भी देंगे चुनौती, रोहन बोपन्ना और ये ख‍िलाड़ी द‍िखाएंगे दम

भारत के नंबर-1 डबल्स खिलाड़ी युकी भांबरी और दिग्गज रोहन बोपन्ना यूएस ओपन में देश की चुनौती का नेतृत्व करेंगे. भांबरी न्यूज़ीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी बनाएंगे, जबकि बोपन्ना मोंटेनेग्रो के रोमान अर्निओडो के साथ खेलेंगे.

रूस ने यूक्रेन पर 629 मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला, EU की इमारत को नुकसान, 14 से ज्यादा की मौत

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन पर हमला किया है. यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है और 48 घायल हुए हैं.

जापान से अमेरिका को झटका, टैरिफ डील को लेकर आखिरी मिनटों में बड़े अधिकारी का दौरा रद्द

जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है. प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से हो रही देरी के बाद ये फैसला लिया गया है. जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा की ये यात्रा 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसे टोक्यो ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में राहत के बदले में पेश किया था.

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, ओवरऐज कैंडिडेट भी दे सकेंगे री-एग्जाम

राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है. इस सब इस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे. इसे लेकर उम्मीदवार साल काफी समय से न्याय की मांग कर रहे थे.

ट्रंप टैरिफ की नो-टेंशन! आ गई खबर... 2038 तक भारत कर देगा ये कमाल, अमेरिका का होगा बुरा हाल!

ईवाई इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा.

