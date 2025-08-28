पीवी सिंधु छठे मेडल से एक जीत दूर, विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के अंतिम-8 में पहुंचीं, नंबर-2 खिलाड़ी को किया आउट

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-2 चीन झी यी वांग को 21-19, 21-15 से हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. पेरिस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंधु का शानदार सफर रहा है. उन्होंने अब तक महिला सिंगल्स अपने तीनों मुकाबलों में एक भी गेम नहीं गंवाया है.

अब क्वार्टर फाइनल में 29 अगस्त (शुक्रवार) को सिंधु का सामना इंडोनेशिया की कुसुमा वर्दानी से होगा, जिनकी विश्व रैकिंग नौ (9) है. 23 साल की वर्दानी इस साल अच्छी फॉर्म में रही हैं. उन्होंने 27 मैच जीते हैं और केवल 12 में हार मिली. दूसरी ओर, पीवी सिंधु ने इस साल 12 मैच हारे हैं और केवल नौ में उन्हें जीत नसीब हुई.

15वीं वरीयता हासिल पीवी सिंधु का विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में शानदार रिकॉर्ड रहा है. सिंधु साल 2019 में इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही थीं. इसके अलाव वो विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप दो रजत पदक और दो कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं. सिंधु यदि क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतती हैं तो इस प्रतियोगिता में उनका ये छठा मेडल होगा.

2021 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

पीवी सिंधु 2021 के बाद पहली बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं. सिंधु ने चीनी खिलाड़ी झी यी वांग के खिलाफ उस फॉर्म की झलक दिखाई, जिसने उन्हें रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2019 की विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया था. चीनी खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने लगातार आक्रामक अंदाज में अटैक किए. 48 मिनट तक चले मुकाबले में वांग को सिंधु ने खासा परेशान किया.

उधर पीवी सिंधु की जीत से पहले भारतीय फैन्स के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई थी. ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो की जोड़ी ने हॉन्ग कॉन्ग की 5वीं वरीयता प्राप्त तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट को 19-21, 21-12, 21-15 से हराकर मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया था.

