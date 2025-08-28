scorecardresearch
 

Feedback

जापान से अमेरिका को झटका, टैरिफ डील को लेकर आखिरी मिनटों में बड़े अधिकारी का दौरा रद्द

कहा जा रहा है कि अमेरिका और जापान के बीच इस साल जुलाई में टैरिफ डील को लेकर सहमति बनी थी. इसके तहत जापान से आयात पर टैरिफ को 25 से घटाकर 15 फीसदी करने का वादा किया गया था. लेकिन अब आखिरी मिनटों में जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है.

Advertisement
X
जापान के व्यापार वार्ताकार ने अमेरिका का दौरा किया रद्द (Photo: Reuters)
जापान के व्यापार वार्ताकार ने अमेरिका का दौरा किया रद्द (Photo: Reuters)

जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने आखिरी मिनट में अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है. प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से हो रही देरी के बाद यह फैसला लिया गया है. इस तरह चीन के बाद अब जापान ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है. 

जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा की यह यात्रा 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसे टोक्यो ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में राहत के बदले में पेश किया था.

बता दें कि जापान और अमेरिका के बीच जुलाई में टैरिफ डील पर व्यापक सहमति बनी थी. लेकिन निवेश समझौते के ब्योरे को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Modis response to Trumps tariffs, opening new markets.
ट्रंप के टैरिफ पर मोदी का 'ट्रायंगल प्लान' क्या है? जानिए  
The Navy will receive radar from Japan, increasing Indias strength.
जापान से नौसेना को मिलेगा रडार, बढ़ेगी भारत की ताकत 
Japan Big Announce
ट्रंप टैरिफ की निकलेगी हवा? जापान ने भारत को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान...  
जापान में सालाना मृत्यु दर, जन्म दर से काफी ऊपर जा चुकी. (Photo- Unsplash)
शरणार्थियों को ना कहता आया जापान अब अफ्रीकी युवाओं को क्यों बुला रहा? 
ठाणे की भागदौड़ में पाएं जापान जैसा सुकून
सपनों का घर जो है जापान जैसा! ठाणे के नए प्रोजेक्ट में मिलेगा 'क्योटो लाइफ' 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर आयात टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें जापान भी शामिल है. जापान पर शुरू में 25 फीसदी का सामान्य टैरिफ लगाया गया था, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है.

जुलाई 2025 में जापान और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसमें जापान से आयात पर टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का वादा किया गया. इसके बदले में जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश पैकेज देने का प्रस्ताव रखा.

Advertisement

यह निवेश पैकेज अमेरिका के लिए आर्थिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, दुर्लभ पृथ्वी खनिज और दवाइयों में निवेश के लिए है. हालांकि, जापानी अधिकारियों ने जोर दिया कि निवेश तभी किया जाएगा, जब वह जापान के हितों को भी लाभ पहुंचाए. इस बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि जापान चाहता है कि निवेश से दोनों देशों को समान लाभ हो.

जापान के सरकारी प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने कहा कि अमेरिका के साथ समन्वय के दौरान कुछ बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की आवश्यकता है, जिसके कारण रयोसेई अकाजावा की यात्रा रद्द की गई.

जापान ने मांग की है कि अमेरिका एक संशोधित कार्यकारी आदेश जारी करे, जिससे जापानी सामानों पर पहले से मौजूद टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 15 फीसदी टैरिफ न लगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement