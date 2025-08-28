scorecardresearch
 

आज भी शेयर बाजार पर टैरिफ अटैक का असर, सेंसेक्स 577 अंक टूटा... IT-बैंकिंग स्टॉक्स बिखरे

Stock Market : ट्रंप टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर कम होता नहीं दिख रहा है और टैरिफ लागू होने से पहले मंगलवार को बड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी टूटकर बंद हुए. सेंसेक्स 577 अंक फिसलकर क्लोज हुआ.

शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ हुआ बंद (File Photo: ITGD)
अमेरिका के डबल टैरिफ अटैक का लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में असर देखने को मिला और गिरावट के साथ ओपनिंग करने के बाद गुरुवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में क्लोज हुए. बुधवार को भारत पर 50% टैरिफ लागू होने से पहले मंगलवार को बाजार में तगड़ी गिरावट आई थी, जो आज भी जारी रही और कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 577 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने भी 170 अंक फिसलकर कारोबार क्लोज किया. इस दौरान आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिली.कारोबार के दौरान ये सेंसेक्स 700 अंक तक फिसला था. यहां बता दें कि बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शेयर बाजार में हॉलिडे घोषित था. 
 

