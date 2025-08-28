scorecardresearch
 

अर्जेंटीना की सैर अब आसान, भारतीयों को वीजा छूट की सौगात, जानें क्यों है ये डेस्टिनेशन खास

अर्जेंटीना सरकार ने भारतीय पर्यटकों को बड़ी राहत दी है. अब जिन भारतीयों के पास वैध अमेरिकी वीज़ा है, उन्हें अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीज़ा या ई-ऑथराइजेशन (AVE) की ज़रूरत नहीं होगी.

US वीज़ा वाले भारतीयों के लिए आसान हुआ अर्जेंटीना ट्रैवल (Photo: Pixabay)
US वीज़ा वाले भारतीयों के लिए आसान हुआ अर्जेंटीना ट्रैवल (Photo: Pixabay)

अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वीजा की लंबी प्रक्रिया से हमेशा परेशान हो जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. दरअसल अर्जेंटीना सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी है. अब जिन भारतीयों के पास अमेरिका का वैध वीजा है, उन्हें अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीजा या या ई-ऑथराइजेशन (AVE) की ज़रूरत नहीं होगी. इसका सीधा मतलब है कि भारतीय यात्री अब बिना झंझट अर्जेंटीना घूमने जा सकेंगे.

वीज़ा छूट का बड़ा तोहफ़ा

अर्जेंटीना सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब वीज़ा की अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी, अगर उनके पास पहले से ही वैध अमेरिकी वीज़ा है. यह नियम लागू हो गया है और एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियां भी इसे प्रमोट करने लगी हैं. दरअसल, अर्जेंटीना अपने पर्यटन सेक्टर को मजबूत करना चाहता है और भारत को इसमें बड़ा बाज़ार मान रहा है. भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका की यात्रा करते हैं. इसी आधार पर अर्जेंटीना ने यह कदम उठाया है ताकि भारतीय पर्यटकों को सीधे आकर्षित किया जा सके.

क्यों है अर्जेंटीना ट्रैवलर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन?

  • दक्षिण अमेरिका का यह देश प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है.
  • यहां का इगुआज़ू फॉल्स दुनिया के सबसे बड़े झरनों में गिना जाता है.
  • पैटागोनिया की बर्फीली चोटियां और ग्लेशियर रोमांच के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं.
  • राजधानी ब्यूनस आयर्स अपने टैंगो डांस, फुटबॉल संस्कृति और नाइटलाइफ़ के लिए मशहूर है.
  • वाइन, स्टेक और अर्जेंटीना का पारंपरिक खाना इसे फूडीज़ के लिए भी खास बनाता है.
  • इतिहास, संगीत, नृत्य, प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर सब कुछ यहां एक साथ मिलता है.

भारतीय पर्यटकों के लिए नए अवसर

यह छूट सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी खबर है. महामारी के बाद दुनियाभर में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कई देश वीज़ा प्रक्रिया आसान कर रहे हैं. भारत में बढ़ते विदेश यात्रियों की संख्या अर्जेंटीना के लिए बड़ा अवसर है. अर्जेंटीना के पर्यटन सचिव के अनुसार, यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को भी और मज़बूत करेगा. साथ ही, खेल, संस्कृति और बिज़नेस के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है.

कैसे पहुंचे अर्जेंटीना?

भारत से अर्जेंटीना के लिए सीधी उड़ानें नहीं हैं, इसलिए यात्रियों को यूरोप या अमेरिका के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है. ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें एज़ीज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (EZE) पर उतरती हैं, जबकि ब्यूनस आयर्स शहर के भीतर एरोपार्क (AEP) से घरेलू और क्षेत्रीय फ्लाइट मिलती हैं.

आमतौर पर दिल्ली और मुंबई से पेरिस, फ्रैंकफर्ट या मैड्रिड होते हुए कनेक्शन आसान रहता है.  इसके अलावा टिकट की कीमतें मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं. दिसंबर से फरवरी सबसे महंगा समय होता है, जबकि मार्च-जून और सितंबर-नवंबर में सस्ती उड़ानें मिल जाती हैं.
 

