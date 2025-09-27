Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस 'जीत' की बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय हमले में नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीरें है. एशिया कप 2025 के अंतिम सुपर-4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनके देश को इस बात की गारंटी चाहिए कि इजरायल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा. हरियाणा के सोनीपत में रात 1:47 बजे रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र सोनीपत ही रहा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की. बैठक में उन्होंने इस समूह की बहुपक्षीयता और रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

'टूटे एयरबेस, जले हैंगर को जीत बता रहे शहबाज तो बताने दीजिए', UN में भारत ने PAK को धो डाला

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने कड़ा जवाब दिया. भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस 'जीत' की बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय हमले में नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीरें है.

IND vs SL Highlights: भारतीय टीम का विजय रथ जारी... सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया, पथुम निसंका का शतक बेकार

एशिया कप 2025 के अंतिम सुपर-4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा. भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 203 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में श्रीलंका ने भी 20 ओवर में पांच विकेट पर 202 रन बनाए और मैच सुपर ओवर में गया. इस मैच में पथुम निसंका ने 6 छक्के की मदद से 58 गेंदों पर 107 रन बनाए

'न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रोक दें लेकिन हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति ने मांगी सिक्योरिटी गारंटी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनके देश को इस बात की गारंटी चाहिए कि इज़रायल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा. पेजेश्कियान ने आगे कहा कि इस गारंटी के बाद ही ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और ऊर्जा उत्पादन को सामान्य करने पर विचार कर सकता है. इस दौरान उन्होंने दोहराया कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा.

हरियाणा के सोनीपत में देर रात हिली धरती, नींद से जागे लोग, 3.4 रही भूकंप की तीव्रता

हरियाणा के सोनीपत में रात 1:47 बजे रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र सोनीपत ही रहा. हालांकि, झटके हल्के होने के कारण किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है. इससे पहले जुलाई में हरियाणा में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था जिसका केंद्र रोहतक शहर से सिर्फ 17 किमी दूर था.

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में BRICS विदेश मंत्रियों संग की बैठक, बोले- ग्लोबल सुधार के लिए मजबूत आवाज है ये मंच

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की. बैठक में उन्होंने इस समूह की बहुपक्षीयता और रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. जयशंकर ने साझा चुनौतियों, सदस्य देशों के सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सुधार के महत्व पर जोर दिया.

