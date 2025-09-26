IND vs SL LIVE: भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू, अभिषेक-शुभमन से एक बार फिर धांसू खेल की उम्मीद

India vs Sri Lanka Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के मैच नंबर-18 में आज (26 सितंबर) भारत और श्रीलंका की टक्कर है. दोनों टीमों के बीच सुपर-चार का यह आखिरी मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है.

भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना 28 सितंबर (रविवार) को पाकिस्तान से होना है. दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम की खिताबी मुकाबला खेलने का सपना चूर-चूर हो चुका है. भारत-श्रीलंका मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...



इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे को रेस्ट दिया गया. उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और फास्ट बॉलर हर्षित राणा को मौका मिला. उधर श्रीलंका ने चमिका करुणारत्ने की जगह जनिथ लियानागे प्लेइंग-11 में शामिल किया.

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ शनदार रहा है. दोनों टीम्स के बीच अब तक क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की. वहीं श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 9 मुकाबलों में जीत नसीब हुई.

भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

श्रीलंका की प्लेइंग-11: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), जनिथ लियानागे, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्ष्णा, नुवान तुषारा.

