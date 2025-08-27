Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने विकल्‍प के तौर पर 40 अन्‍य मार्केट की तलाश की है. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 30 सितम्बर तक 'नो हेलमेट, नो फ़्यूल' अभियान चलाएगी. इन खबरों के अलावा, स्पिनर रव‍िचंद्रन अश्विन ने IPL को अलविदा कह दिया है. बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

ट्रंप को तगड़ा जवाब! अमेरिका छोड़ इन 40 देशों के साथ डील की तैयारी में भारत, बेचेगा ये सामान



अमेरिका के टैरिफ से भारत का सबसे ज्‍यादा टेक्‍सटाइल सेक्‍टर प्रभावित हो सकता है, जो भारत के कपड़ा उद्योग को अमेरिकी बाजार से बाहर कर सकता है. ऐसे में भारत ने अमेरिका के विकल्‍प के तौर पर 40 अन्‍य मार्केट की तलाश की है.

'नो हेलमेट, नो फ्यूल...', उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ हेलमेट लगाने वालों को ही मिलेगा पेट्रोल



उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 30 सितम्बर तक 'नो हेलमेट, नो फ़्यूल' अभियान चलाएगी. इस दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह अभियान ज़िलाधिकारी और DRSC की देखरेख में होगा.

R Ashwin IPL Retirement: 'हर अंत एक नई शुरुआत...', रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने IPL को कहा अलव‍िदा



टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर रव‍िचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी है. 38 वर्षीय आर अश्विन ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 9 मैचों में 7 विकेट और 33 रन बनाए.

Advertisement

पाकिस्तान पर पड़ रही दोहरी मार, 7000 घर तबाह, 800 मौतें... भारत ने भी छोड़ा पानी

पाकिस्तान में भारी बारिश से आई फ्लैश फ्लड्स ने हालात बिगाड़ दिए हैं. अब तक 800 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 7200 से अधिक घर तबाह या क्षतिग्रस्त हुए हैं. पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख़्तूनख़्वा सबसे प्रभावित हैं.

UPSC NDA Exam 2025: 14 सिंतबर को होगी UPSC NDA की परीक्षा, आयोग ने जारी किया शेड्यूल

UPSC ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. परीक्षा 14 सितंबर को रविवार के दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

बिहार के नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमला, कई किलोमीटर तक किया पीछा, बॉडीगार्ड जख्मी



बिहार के नालंदा जिले के मलावां गांव में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. मंत्री श्रवण कुमार एक सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे.

गंगा के भविष्य पर खतरा... गंगोत्री ग्लेशियर 40 साल में 10% पिघला, घट रहा बर्फ से मिलने वाला पानी

IIT इंदौर की स्टडी से पता चला कि गंगोत्री ग्लेशियर ने 40 सालों में 10% स्नो मेल्टिंग से मिलने वाला बहाव खो दिया है. जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से बर्फ कम बन रही है, जबकि बारिश और भूजल का योगदान बढ़ रहा है.

Advertisement

'गरीबों के वोट काटे जा रहे, ये गुजरात मॉडल है...', बिहार के मुजफ्फरपुर में जमकर बरसे राहुल गांधी

मुजफ्फरपुर में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गुजरात मॉडल दरअसल ‘चोरी का मॉडल’ है. उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में 'वोट चोरी' के आरोप लगाए.

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड, खतरे के निशान के ऊपर बह रही झेलम, 3500 से ज्यादा रेस्क्यू... पढ़ें- JK के ताजा हालात



जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है. बाढ़ और भूस्खलन से पुल ढह गए, बिजली-टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. प्रशासन ने 3500 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

ICAI CA Foundation Exam 2025: सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड



ICAI ने CA फाउंडेशन एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा सितंबर में होने वाली है. उम्मीदवार अपने SSP आईडी और SSP पासवर्ड का उपयोग करके eservices.icai.org से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

---- समाप्त ----