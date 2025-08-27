रव‍िचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से र‍िटायर होने का फैसला किया है. टीम इंड‍िया के द‍िग्गज ऑफ स्प‍िनर रहे अश्विन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर की अलग-अलग लीगों में खेल के नए अनुभवों का उनका सफर आज से शुरू हो रहा है.

ध्यान रहे अश्व‍िन ने 18 द‍िसंबर 2024 को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था, तब उन्होंने IPL में खेलते रहने की बात कही थी. वह IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के ल‍िए खेले थे. जहां उन्होंने 9 मैचों में 7 विकेट लिए और 33 रन बनाए. 2025 में सीएसके के संघर्ष के बीच अश्विन अन्य विवादों में भी शामिल रहे. हाल में उन्होंने डेवाल्ड ब्रेव‍िस को लेकर भी ट‍िप्पणी की थी, जहां उन्होंने कहा था कि उनको ज्यादा पैसे दिए गए थे. बाद में उन्होंने इस मामले में सफाई दी थी.



38 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने 221 IPL मैचों में 187 विकेट निकाले. इनका इकोनॉमी रेट 7.20 का रहा. ऊनकी बेस्ट गेंदबाजी 4/34 रही. इसके अलावा 98 पारियों में 833 रन बनाए. उच्चतम स्कोर 50 रहा. अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग में 5 टीमों के लिए चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के ल‍िए खेले थे. उन्होंने टूर्नामेंट में पंजाब की कप्तानी भी की थी.

अश्विन IPL टूर्नामेंट के इतिहास में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला के बाद पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए.



अश्व‍िन ने IPL र‍िटायरमेंट पोस्ट में क्या लिखा?

हाल में चेन्नई सुपर किंग्स पर दिए गए कई विवाद‍ित बयानों के बाद यह माना जा रहा था कि अश्व‍िन का कर‍ियर अब IPL में लंबा नहीं चलेगा. इसके बाद अश्व‍िन ने बुधवार (27 अगस्त) को सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया.

अश्व‍िन ने अपने र‍िटायरमेंट पोस्ट में लिखा- 'कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है. आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है.'

उन्होंने कहा, ‘मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन चीजों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दीं. आगे जो भी मेरे सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं.'



क्या ट्रेड अफवाहों के चलते संन्यास लेना पड़ा?

पिछले सीजन में अश्विन की उनके यूट्यूब चैनल के कारण आलोचना हुई थी, जहां उन्होंने सीएसके टीम के साथी अफगान स्पिनर नूर अहमद की आलोचना की थी. चैनल के विश्लेषक प्रसन्ना अगोरम ने तर्क दिया था कि नूर अहमद की टीम में जरूरत नहीं थी.



वहीं, अश्विन ने पहले खुलासा किया था कि उन्होंने 2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से स्पष्टता मांगी है. अश्विन को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसे इस पूर्व भारतीय स्पिनर के लिए एक भावनात्मक घर वापसी माना जा रहा था. हालाकि यह अभियान अश्विन के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि उनका प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा.

अश्व‍िन टेस्ट क्रिकेट का र‍िकॉर्ड

गेंदबाजी- 106 टेस्ट, 537 विकेट, 7/59 पारी में बेस्ट बॉलिंग, 13/140 मैच में बेस्ट बॉलिंग, 24.00 एवरेज

बल्लेबाजी- 106 टेस्ट, 151 पारी, 3503 रन, 124 उच्चतम, 25.75 एवरेज

अश्व‍िन का वनडे (ODI) क्रिकेट का र‍िकॉर्ड

गेंदबाजी: 116 मैच, 156 विकेट, 4/25 बेस्ट बॉलिंग, 33.20 एवरेज

बल्लेबाजी: 116 मैच, 63 पारी, 707 रन, 65 उच्चतम, 16.44 एवरेज

अश्व‍िन का 20 इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड

गेंदबाजी: 65 मैच, 72 विकेट, 4/8 बेस्ट बॉलिंग, 23.22 एवरेज

बल्लेबाजी: 65 मैच, 19 पारी, 184 रन, 31* उच्चतम, 26.28 एवरेज



