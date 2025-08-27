UPSC NDA Exam 2025: 14 सिंतबर को होगी UPSC NDA की परीक्षा, आयोग ने जारी किया शेड्यूल

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने upsc.gov.in पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (UPSC NDA, NA 2 2025) परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 14 सितंबर को रविवार के दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जिसमें गणित का एग्जाम होगा. इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक सामान्य योग्यता परीक्षा की होगी.

इतने अंकों का होगा पेपर

गणित का एग्जाम कुल 300 अंकों का होगा और सामान्य योग्यता का एग्जाम कुल 600 अंकों का होगा.लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार SSB परीक्षा/साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे. इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को कुल मिलाकर 900 अंक लाने होंगे. बता दें कि UPSC NDA और NA II परीक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में 406 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है.

हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे प्रश्न पत्र

प्रश्नपत्र में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार (MCQ) के प्रश्न होंगे. प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा. जहां आवश्यक हो, केवल भार और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे. किसी भी उम्मीदवार को उत्तर लिखने के लिए किसी लेखक की मदद लेने की अनुमति नहीं होगी. कैलकुलेटर, गणितीय या लघुगणक तालिका के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.

आगे क्या?

UPSC परीक्षा से सात दिन पहले upsconline.nic.in पर NDA और NA 2 के एडमिट कार्ड जारी करेगा. उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करने के लिए आवेदन आईडी और जन्म तिथि जैसी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा. यदि किसी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र या उसकी उम्मीदवारी से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसे आयोग से व्यक्तिगत रूप से या उसके हेल्पडेस्क नंबर 011-24041001 पर संपर्क करना चाहिए.

यूपीएससी ने कहा, "सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र न हो. ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर, उसे ध्यानपूर्वक जांचें और यदि कोई त्रुटियां हों, तो तुरंत यूपीएससी को बताएं. उम्मीदवारों को जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा वे उनकी पात्रत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता और उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार होंगे."

