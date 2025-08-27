scorecardresearch
 

ICAI CA Foundation Exam 2025: सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

सितंबर में होने वाली सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे. उम्मीदवार eservices.icai.org पर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

सितंबर 2025 के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली हैं. (Photo: Freepik)
सितंबर 2025 के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली हैं. (Photo: Freepik)

ICAI CA Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) फाउंडेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह एग्जाम सितंबर में होने वाली है. उम्मीदवार अपने SSP आईडी (छात्र पंजीकरण संख्या) और SSP पासवर्ड का उपयोग करके eservices.icai.org से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. संस्थान ने CA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं.

2025 के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर को आयोजित की जाएंगी. वहीं, सीए इंटरमीडिएट परीक्षाएं 4 से 15 सितंबर तक चलेंगी, जिसमें ग्रुप 1 की परीक्षाएं 4, 7 और 9 सितंबर को और ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 15 सितंबर को होंगी. सीए फाइनल परीक्षाएं, ग्रुप 1 की परीक्षाएं 3, 6 और 8 सितंबर को होंगी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 10, 12 और 14 सितंबर को होंगी.

How To Download ICAI CA Admit Card 2025:

Step  1: आधिकारिक ICAI ई-सर्विसेज पोर्टल: eservices.icai.org पर जाएं.

Step  2: CA फ़ाउंडेशन के लिए 'एडमिट कार्ड' लिंक पर क्लिक करें.

Step  3: अपनी पंजीकृत यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

Step  4: एडमिट कार्ड पर दिए गए विवरणों, जैसे व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा कार्यक्रम, की पुष्टि करें.

Step  5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें - परीक्षा केंद्र पर डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी.

आईसीएआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे और उन्हें आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल से डाउनलोड करना होगा. आईसीएआई  मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में, शुक्रवार, 5 सितंबर को कोई परीक्षा आयोजित नहीं करेगा. संस्थान ने स्पष्ट किया है कि अगर भविष्य में किसी दिन, जब परीक्षा पहले से तय है, उस दिन बाद में छुट्टी घोषित हो जाती है, तो भी परीक्षा उसी दिन होगी, यानी परीक्षा की तारीख नहीं बदलेगी.

सीए फाइनल मई 2025 परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और प्रत्येक समूह के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. योग्य माने जाने के लिए इन मानदंडों को पूरा करना होगा. पिछले वर्ष, सीए फाइनल मई सत्र के परिणाम 11 जुलाई को घोषित किए गए थे. उस सत्र में कुल 20,446 उम्मीदवारों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे.

