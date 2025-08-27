scorecardresearch
 

'गरीबों के वोट काटे जा रहे, ये गुजरात मॉडल है...', बिहार के मुजफ्फरपुर में जमकर बरसे राहुल गांधी

राहुल गांधी-तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया. इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए हैं, और प्रियंका गांधी बीते दिन से यात्रा में शामिल हैं.

'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ राहुल गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. (Photo- Screengrab)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' मुजफ्फरपुर पहुंची है. यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश में गुजरात मॉडल चल रहा है. गुजरात मॉडल 'चोरी का मॉडल' है. उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी की जा रही है और ये कि यात्रा में खुद लोग जुड़ रहे हैं.

'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "मैं जब यहां आ रहा था तो रास्ते में 6 साल के बच्चों का एक ग्रुप मिला." उन्होंने मुझे देखकर कहा, "नरेंद्र मोदी वोट चोर" 6 साल के छोटे बच्चे भी समझ गए हैं कि भारत में वोट चोरी हो रही है. कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी अगले 40 साल तक सत्ता में रहेगी. अब राजनीति में कल क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन अमित शाह को अगले 40 साल का भविष्य कैसे पता है? कैसे? वोट चोरी से...”

