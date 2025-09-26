Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने अरेस्ट किया. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की. इन खबरों के अलावा, दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लेट पेमेंट 100 फीसदी माफ किया. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लेह हिंसा के बाद NSA के तहत एक्शन

लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को लेह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ ये एक्शन लेह हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुआ है. उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाए या कोई अन्य व्यवस्था की जाए, इस पर फैसला लिया जा रहा है. 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हुई थी.

बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट जारी, भभुआ समेत इन 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

BSP ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है. BSP ने भभुआ सीट से बहुजन समाज पार्टी ने विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को मैदान में उतारा है. वहीं, मोहनियां (सुरक्षित) सीट से भोजपुरी सिंगर ओम प्रकाश दीवाना को उम्मीदवार बनाया गया है. रामगढ़ सीट पर पार्टी ने सतीश यादव उर्फ पिन्टू यादव को टिकट दिया है.

दिल्लीवालों को रेखा सरकार का दिवाली गिफ्ट, पानी के बढ़े हुए बिल पर लेट पेमेंट 100% माफ

दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए और बकाया पानी के बिलों से जूझ रहे लाखों परिवारों को दिवाली से पहले राहत देते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज को ख़त्म कर दिया है. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि ये योजना अगले महीने से लागू होगी और एकमुश्त योजना होगी, यानी यह दोबारा लागू नहीं की जाएगी. ये स्कीम घरेलू और सरकारी क्षेत्र के लिए लागू होगी.

रूस के डिप्टी-पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

रूस के उप-प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. पात्रुशेव भारत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर में होने वाली यात्रा की तैयारियों के लिए आए हैं. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

हाइपरटेंशन में भारत... 21 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, WHO की चेतावनी

WHO की नई रिपोर्ट 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन 2025' में बताया गया है कि भारत में हाइपरटेंशन से 21 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं. ये देश की 30% से ज़्यादा आबादी है. 2024 में वैश्विक स्तर पर 140 करोड़ लोग हाई बीपी से पीड़ित थे. ये दुनिया की 34% आबादी है. हर 5 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही दवा या जीवनशैली बदलाव से इसे कंट्रोल कर पाता है.

1971 से लेकर बालाकोट तक... हर मिशन में तिरंगे की शान बढ़ाने वाला MiG-21 हुआ इतिहास का हिस्सा

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 शुक्रवार को आधिकारिक रूप से वायुसेना से विदा हो गया. चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत-रूस के मज़बूत रिश्तों और भारतीय वीरता का गवाह है. रक्षा मंत्री ने इसे महान मशीन, राष्ट्रीय गौरव और रक्षा कवच बताया.

Stock Market Crash: बस टैरिफ नहीं... आज शेयर बाजार में तबाही के कई कारण, 7 लाख करोड़ साफ!

भारतीय शेयर बाजार में पिछले 5 दिन से लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 733.22 टूटकर 80,426.46 लेवल पर क्‍लोज़ हुआ, जबकि Nifty 220.15 अंक गिरकर 24,670.70 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 569.30 अंकों की गिरावट देखी गई.

बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पेश

पंजाब विधानसभा सत्र में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है. पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार से राज्य के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की है. उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से जल्द से जल्द इस पैकेज को मंजूरी देने का आह्वान किया है.

केएल राहुल की यादगार पारी... इंडिया-ए ने रचा इतिहास, कंगारुओं के खिलाफ चेज किए 412 रन

भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 5 विकेट से जीत हासिल की है. भारत-ए टीम को जीत के लिए 412 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 91.3 ओवरों में हासिल कर लिया. इसी के साथ ही भारत-ए ने सीरीज पर 1-0 से कब्ज़ा कर लिया. सीरीज़ का पहला मैच ड्रॉ पर छूटा था. इस मैच में केएल राहुल ने नाबाद 176 रनों की पारी खेली.

तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का ऐलान, नाम रखा- 'जनशक्ति जनता दल', बोले- संपूर्ण बदलाव करेंगे

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी से बाहर हुए तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी सार्वजनिक किया है. पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड रखा गया है. तेज प्रताप ने पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क का मोबाइल नंबर भी शेयर किया है.

